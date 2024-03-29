自費治療負擔大 PatientsForce助晚期癌患治療減負擔

癌症患者等待健保通過給付的期間不能停止治療，現行患者先自費治療的情況，多是不得不的選擇，以近期臨床上市的台灣突破性晚期乳癌口服新藥為例，此種治療藥物的藥理機制屬於表觀遺傳調控劑（HDACi，Epigenetic Modulator），用於治療既往使用過內分泌療法失敗或復發的HR+／HER-2-晚期乳癌病患，但目前仍在申請健保給付審查中，病患如要使用必須自費，經濟負擔甚大。

PatientsForce采鋐健康總經理張向昕表示，為協助新藥病患在健保未給付期間降低自費用藥的財務負擔，已協助該乳癌新藥藥廠完成合規的病人支持計畫（PAP）用藥申請，提供獲得醫師處方但需要自費的病人，透過醫師同意登錄申請，可獲得部分藥物的支持方案，希望能為病人減輕持續自費用藥的負擔。

台灣第一個獲醫策會頒發「國家醫療品質獎標章」的病人支持計畫（PAP）藥物管理數位系統「醫藥通」，自2017年上線以來，已協助超過五萬名自費使用特殊藥物的病人，涵蓋腫瘤、罕見疾病、呼吸道疾病、免疫系統疾病、體重管理、生長障礙不等之藥物及營養品補助專案，讓病患可在醫院治療過程中，經醫師評估是否符合處方標準，進而轉介參與相關計畫，減輕治療期間的經濟壓力。

PatientsForce營運總監王怡文指出，傳統型態的病人支持計畫（PAP）採用的是臨床實驗型收案方式，不但耗費時間長，且難與醫療臨床現場配合，特別是考量病人在治療過程中的身心狀況，與醫療臨床現場的行政工作的複雜性，建置一個以病人為中心的服務系統變得至關重要，需要一個有同理心的照顧團隊，能不厭其煩地協助病人，並居中協調醫院、醫師、臨床護理、藥庫、藥局、藥廠等單位。

數位化的醫藥通，透過臨床親近性高之通訊工具（LINE）來整合個案管理系統（CRM），至今已有九成的專案醫護人員與收案病患開始使用，LINE的互動率也高達九成，從送件到核件，原本繁瑣的贈藥申請流程更平均縮短了超過90%的時間。

總經理張向昕表示，「醫藥通」目前已通過十多家全球頂尖藥廠的合規查驗，在台灣持續提供超過50種新醫藥病人支持計畫，並開展多項病人價值伴隨服務，盼透過ESG概念的實踐，協同政府醫療及健保政策的市場扶助，以幫助大眾取得可負擔的新醫藥福利。