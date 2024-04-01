兒童清明連假出遊 Uber 四大特色銜接旅途接駁 Uber連假期間叫車 機場雙鐵接送需求旺

迎連假國內外出遊返鄉高峰，Uber 與合作車隊以四大特色銜接旅途接駁的每一哩路，讓民眾享受輕鬆又舒適的春遊趣。 圖／Uber 提供

每年三、四月是國內外賞櫻旺季，緊接而來的兒童清明節連假也將迎來國內外旅遊及返鄉掃墓移動高峰。看好國內外旅遊需求旺盛，Uber 發現以全台機場、高鐵及台鐵站點接送最為熱門。為幫助民眾出遊返鄉銜接大眾運輸的移動接駁，Uber App 與合作車隊以四大特色及多元乘車選項，讓民眾享受輕鬆又舒適的春遊春遊趣。即日起至 4 月 15日，民眾打開 Uber App 輸入優惠序號【春遊2024】，設定上下車地點於機場或高鐵站點，可享 2 趟 85 折限定乘車優惠，每趟行程最高可折 100 元 。

全台機場雙鐵接駁熱 Uber 揭兒童清明連假熱門乘車選項迎接一年一度的兒童清明連續假期，不少民眾安排國內外旅遊，Uber 從平台大數據發現，連假期間民眾搭乘 Uber 往返機場的乘車趟次較平常增加 14 %，全台高鐵及台鐵站點上下車比例更較平常多了 33% 。Uber 更進一步發現，連假期間機場接送尖峰集中在凌晨時段，顯示民眾善用 Uber App 解決在大眾運輸非營運時間移動的需求。

綜觀消費者乘車偏好，Uber 也公布 2023 年兒童清明連假期間全台熱門乘車選項排行榜，前三名分別為經濟又舒適的「 菁英優步」、環保永續的「 減碳優步 」、以當地計程車費率跳表計價的「優步小黃」；另外值得關注的是，「樂聚優步」在連假期間乘車趟次較平常增加近兩成，顯示民眾出遊或返鄉經常有多人乘車的需求，樂聚優步為六人座廂型車和休旅車車型，團體出遊或攜帶大包小包皆可舒適搭乘。

兒童清明連假到來，Uber App 提供「預約搭乘」功能，方便民眾在乘車前 30 分鐘預訂乘車行程。 圖／Uber 提供

迎連假出遊尖峰 Uber App 四特色助攻民眾提升旅程移動體驗Uber 與合作車隊提供的行程覆蓋遍布全台 13 個城市，因應兒童清明連假國內外旅遊與返鄉接駁移動需求，除了多種乘車選項外，以四大特色幫助民眾在出遊尖峰提升旅程的移動體驗：●第一，民眾任何時刻外出，打開 Uber App 輸入目的地即可「一鍵叫車」，輕鬆點到點移動，還可提前了解預估車資、路線及預計抵達的時間。此外， Uber App 適用超過 50 種語言，App 帳號可行遍超過 1 萬個城市，至海外旅遊的民眾，透過 Uber App 內建翻譯功能，還可以與當地駕駛進行溝通，更精準快速地移動到目的地。

●第二，對於想規劃旅程節奏的民眾，Uber App 提供「預約搭乘」功能，只要在乘車前 30 分鐘預訂乘車行程，即可在等候時間內於指定地點上車。倘若遇到臨時狀況像是航班異動或車班誤點，民眾於行程開始前 1 個小時都可免費取消。●第三，若三五好友異地相約出遊或需要分車行動，Uber App 提供「同時叫多輛車」功能，方便民眾用自己的 App 帳戶為親友叫車，只要點選行程頁面的「新增行程選項」，接著選擇或新增聯絡人後設定上下車資訊，即可一次預約包括自己在內最多 3 趟行程。● 第四，針對出國遊玩的民眾，Uber 與合作車隊與合作租賃車行提供便捷的 機場「送機服務」，乘客只要打開 Uber App 設定上下車地點，選擇包含優步小黃及多元化計程車等行程選項，就能隨時叫車抵達機場。

春天正值去日本旅遊的好時機，隨北陸新幹線「金澤ー敦賀」通車，Uber 與石川縣加賀市政府近期也合作推出「Rideshare Kaga 加賀版共乘服務」，更在甫啟用的北陸新幹線加賀溫泉站設有「Uber 接送專區」，不僅改善當地交通短缺問題，也為在地居民提供新的收入機會。若民眾正打算前往日本，不妨也到「溫泉之鄉」加賀市，體驗便利的 Uber 共乘服務、享受放鬆療癒的泡湯行程！