漫步老街輕鬆遊！網友熱議全台八大熱門老街巡禮



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「老街」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的老街排行。

台灣有許多充滿人文色彩與懷舊風情的老街，這些老街不但古色古香，街內的小吃更讓人食指大動，現在就隨著我們的腳步一同踏進其中，享受在地風光與傳統美食！我們本次便針對「老街」進行觀測，一起來看看哪一些老街最受到網友熱議吧！

山城「九份」像走進千與千尋世界 「淡水」河畔落日受網友讚嘆！

▲ 全台8大熱門老街 網路討論聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「老街」的相關話題討論，可以發現「九份老街」最受到網友熱議，隱藏在煙霧繚繞山嶺中的九份，是台灣曾經的採礦重鎮，優美的景致與悠久歷史底蘊吸引不少遊客前往，有網友便驚呼「九份老街在雨中更有味道…好像走進了千與千尋的童話世界」。

另外，夜晚的山城也受到不少網友喜歡，紛紛表示「９點後的山城更浪漫」、「如果能過夜才能領會山城之美」。

「淡水老街」則有著漂亮的河岸夕陽與特色在地小吃，有部分網友提到「淡水的黃昏日落浪漫又美麗，如果有外國朋友絕對要帶他來看夕陽」、「淡水夕陽好美」，而在地魚丸小吃更是許多人表示不容錯過的，如「淡水阿給真的Ｑ彈」、「好愛阿給的香氣」，都是網友們推薦的必吃美食！

另外，「旗山老街」也同樣受到熱議，由於旗山得天獨厚的地理環境適合種植香蕉，也因此其香蕉產品收穫不少正面評價，「我最愛香蕉酥了每次都要買來當伴手禮」、「香蕉冰船是童年的滋味」，特別的是，在三山燈會期間在武德殿屋頂上展出的藍色恐龍「玉蕉龍」也引發不少討論，如「敲可愛，一起抓龍去」、「新年快樂，好運龍總來」，好吃又好玩的旗山老街因而成為社群關注的焦點之一。

你也喜歡去老街旅遊嗎？無論是想體驗在地文化，還是想滿足口腹之慾，老街都能滿足你的需求，假日不妨與朋友們一起前往老街旅遊，悠遊在台灣老街的獨特風光中吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「老街」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/22~2024/02/22，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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