醫師搶救產婦以為母嬰均安 同仁一句話讓他忍淚「瞬間無力」

婦產科醫師曾浩原分享27日發生的臨床案例，由於產婦胎盤早期剝離，他成功救回母嬰兩條命，在沉澱下來後，讓他想起兩年前的一段臨床回憶，透露當時醫護同仁跟他說：「學長，寶寶Apgar score 0轉0，沒有救回來」，仍是像夢魘一般浮上心頭。

曾浩原昨(28)日在Dcard上以「寶寶沒有救回來」為標題，透露兩年前在急診室，驚心動魄地搶救一名同為胎盤早期剝離的孕婦。當時由於嬰兒的心跳過慢，判定是胎盤早期剝離（abruptio placentae），必須緊急剖腹產，他劃開腹部看到子宮是藍紫色的，稱為「Couvelaire uterus」，是胎盤早期剝離的典型表徵。

曾醫師當時仔細切開子宮，由於必須不能傷及嬰兒，便用刀小心地把子宮壁削薄，用手指進去，把切口拉開，接著用一隻手把嬰兒拉出，此時大量血塊湧出子宮，從劃刀到小孩出來大約是3分鐘。

曾醫師回憶，當時快速斷臍，將小孩抱給兒科醫師，並向他表示：「拜託了」，便回頭再到手術台上繼續手術。因孕婦合併產後大出血，出血量很多，必須儘速清除胎盤組織、給予宮縮藥物、大量輸血，及儘快縫合子宮。

在他的注意力稍稍從手術台上，轉移到關心寶寶怎麼樣了的時候，抬起頭卻發現寶寶躺在新生兒照護台上，讓他大聲問：「怎麼沒有人在顧寶寶？」，隨後站在對面的住院醫師才向他小聲說道：「學長，寶寶Apgar score 0轉0，沒有救回來」。曾醫師表示，就在這個瞬間，才知道原來沒有救回嬰兒。

他忍著眼淚不讓淚水污染手術台，因為經驗告訴他，只要拚盡全力，總是能化險為夷，但是這是他第一次覺得無力，也寫道：「我真的，已經盡力了」。

因為27日一樣的場景卻成功救回母嬰兩人，讓他想起這件臨床的往事，也讓他認為面對生命，必須永遠保持謙卑；這世界從來就沒有什麼百分百的，即使拚命，也不一定能得償所願，他並稱：「或許我能帶你回來，或許我帶不回你。但不管多少次，我都會拚盡全力」。

有網友出生時也是面臨一樣的生產情況，直呼：「看完這篇，才知道媽媽當初生我是這麼危急的狀況，那天媽媽起床發現床單全是血，送醫後緊急開刀剖腹，還好我跟媽媽都平安」，也有同樣症狀的產婦透露自己母子均安，「但因為緊急全麻生產，所以沒看到小孩剛生出來的樣子，有點小遺憾」。多數網友則是感謝醫師，「謝謝您的專業與堅持」、「非常感謝有您這樣認真的醫護人員」。