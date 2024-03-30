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夜景秘境清單一次看 網推這處製造獨處時刻好浪漫

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
夜景秘境清單一次看 網推這處製造獨處時刻好浪漫！ 圖片來源/unsplash
夜景秘境清單一次看 網推這處製造獨處時刻好浪漫！ 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「熱門夜景」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大熱門夜景排行。

還在尋找夜晚的好去處嗎？與朋友、另一半一起在星空下遠眺滿城燈光，欣賞城市夜景，想必是件非常浪漫的事情吧！而台灣因為都市與群山鄰近，所以有許多適合看夜景的好去處，就跟我們一起看看有哪些熱門夜景吧！

「木柵貓空」山間泡茶賞美景 「陽明山」滿天星空配夜景好浪漫！

▲ 網友熱議全台10大夜景 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議全台10大夜景 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「夜景」的相關話題討論，可以發現「台北木柵貓空」是網友討論度最高的熱門夜景。除了有絕美風景之外，還可以和另一半待在纜車包廂不受旁人打擾，享受靜謐的兩人時光，讓不少網友表示「纜車上看夜景完全不會被別人打擾」、「看完夜景還可以直接去茶坊喝茶，超級詩情畫意」，引起廣大網友迴響，紛紛留言想去貓空朝聖。

而提到夜景，「台北陽明山」也是被廣大網友所強力推薦的熱門夜景地點。被譽為台北人「後山」的陽明山不僅是假日休閒的好去處，到了夜晚更可以將整個台北都市夜景盡收眼底，吸引不少旅客前往。

即有網友分享「陽明山夜景大概是每個大學生的口袋清單吧」、「看完夜景旁邊也有夜景餐廳，超級放鬆的」，可見陽明山夜景之熱門。

除此之外，同樣位於台北市區的「大稻埕」也被網友大推是「最方便夜景」，因為鄰近捷運站，步行就可以抵達，在大稻埕的兩側也有美食攤位，可以和另一半一邊在河畔觀望美景，一邊享受美味食物。

且大稻埕會因應夏日節慶施放煙火，每年的夏日夜晚大稻埕的人潮都絡繹不絕，為不少人所知，另外也有網友表示「一定要趁早去，才可以搶到貨櫃二樓的位置」、「夜景旁邊也有迪化街，很適合喜歡懷舊的文青情侶」。

因為台灣的地形緣故，許多地區都可以看到美不勝收的夜景，你心目中的最美夜景也有上榜嗎？不如趁著晚上的休閒時光，將台灣的夜晚美景好好收藏眼底吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱門夜景」相關討論則數。

觀測期間：2023/02/01~2024/02/28，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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