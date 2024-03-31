月底又窮到脫褲？網推六種「存錢好習慣」擺脫月光族



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「存錢好習慣」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的存錢好習慣排行。

在日常生活中，許多人都希望能夠理性地管理財務，並將花費都用在刀口上，但每當到了月底，錢包總是在不知不覺間被各種消費支出掏空，你是否也曾為此情況而感到心煩、焦慮？或者曾同為月光族的一員？我們本次便針對「存錢好習慣」進行觀測，一起來看看哪一種存錢習慣是網友的討論焦點吧！

「良好財務規劃」打下儲蓄厚實基底 善用「折扣與促銷」節省日常花銷

▲ 網友熱議TOP6存錢好習慣 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「存錢好習慣」的相關話題討論，可以發現「對財務要有規劃」最受到網友熱議，不少人提到自己如何從白手起家，存到人生第一桶金的經歷，更有網友分享自身投資看法如「剛開始兩成投資股市，八成留作緊急預備金」，但另一方面，有部分網友認為以提高未來收入的前提來投資自己，才是上策，表示「增加收入才是正解，理財還是看薪資的」。

而不少人則通過「善用折扣與促銷」來節省花銷，有網友無私分享自己整理的特價、商品折扣資訊，引來許多人感謝「感謝分享，現在物價漲得飛快，真的很需要」，也有網友提到自己做旅遊規劃時，會透過避開旅遊旺季來省錢的秘訣，引發廣大網友共鳴，紛紛同意道「淡季真的很省」、「很划算ㄟ」。

另外，「減少訂閱方案支出」也是網友熱議焦點，透過分析自己的消費習慣，來找出不必要的消費內容，其中有部分網友認為日常中的影音娛樂、飲食等訂閱制服務，因屬於持續性支出，若能節省下來也能積少成多，一名網友就表示自己減少原本的影音娛樂開銷後，「改作一些爬山、Ubike等活動既健康又放鬆」，並確實節省非必要的開支。

你有甚麼獨特的省錢妙招嗎？花錢容易，省錢難，而透過上述網友的討論，或許能讓你重新思考並採取有效的理財方式，實現理想財務目標。祝福各位也能告別月光族，省出自己的一桶金！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「存錢好習慣」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/22~2024/02/22，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw