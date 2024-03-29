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代理孕母：立法才能避免剝削

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
在美台籍代理孕母Lily去年協助一對不孕夫妻完成代孕，她說仍與「小房客」一家保持聯繫。記者曾原信／攝影
在美台籍代理孕母Lily去年協助一對不孕夫妻完成代孕，她說仍與「小房客」一家保持聯繫。記者曾原信／攝影

「Lily」今年卅一歲，已生育過三胎，第三胎即是接受代孕委託，在美國替一對委託夫妻產下一名寶寶。衛福部準備進行人工生殖法修法，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖合法等，第二場公聽會昨天登場，台灣籍的Lily以代理孕母身分參與，現身說法，分享協助他人代孕的經驗。

Lily表示，自己在懷孕過程中，沒有孕吐也沒有其他不適，母嬰都健康，因此選擇成為代理孕母。她表示，有人認為代孕得到的營養補貼讓女性商品化，但代孕全程需要花費的時間、精神、對身體的負擔、所需承受的不便，都與得到的營養補貼費用不成比例。

她強調，自己並不是為了「賺錢」，這筆錢並不足以使她富裕；但即使因為金錢而從事代孕，也是他人的選擇。Lily指出，「沒有立法保障，對代孕女性更會產生剝削。」有需求的族群依舊可用非法方式找到代孕者，對代孕女性更沒有保障，可能衍伸更多問題。

Lily分享在美國的代孕經驗，不僅有律師提供法律支持與協助，確保代孕者權益，避免被不公平的合約剝削，雙方夫妻都經過醫師評估，而心理諮商師亦隨時提供支持，也有完善的醫療保險、醫療照顧。

Lily表示在代孕期間從未產生被「剝削」、「物化」，甚至上對下的雇傭關係，且對於孕育生命依然相當感動。她將自己視作房東，提供小寶寶成長空間，過程當中會有開心、感動的心情，但確實沒有產生母愛的情緒。

Lily說，目前她計畫生自己的第三胎，若有機會，仍希望幫助更多人完成孕育下一代的夢想。

代理孕母 美國

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