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火鍋界最大爭議 網驚見超獵奇「全芋頭」火鍋　網友笑翻「麥鬧啦～」

文／ 王品提供

一年一度的愚人節即將到來，各大品牌紛紛加入社群戰場，推出愚人節創意商品。日前人氣麻辣鍋「青花驕」與王品五大鍋物品牌，攜手推出王品芋人節－芋頭概念火鍋，超獵奇紫色火鍋、滿滿全芋頭料套餐，挑戰吃鍋信仰，網友笑翻：「不要鬧！我會怕！」

台灣人愛吃火鍋，而火鍋加芋頭一直是吃鍋民眾最大的爭議，甚至曾有藝人公開分享「超愛火鍋加芋頭煮到爛」，卻慘遭退粉的趣味經驗。王品六大鍋物品牌日前發表一系列「不打算推出」的愚人節芋頭概念火鍋，挑戰全網禁忌話題只為博君一笑，也引發親芋派網友敲碗，期待未來可以真的推出芋頭系鍋物。

不論是親芋派還是反芋派，滿滿芋頭的火鍋畫面，都讓網友直呼「這會芋吃芋憂芋吧」、「真的芋哭無淚」；但也有熱愛芋頭的網友誇張敲碗「希望真的推出 讓我吃到芋仙芋死」。

除發表愚人節趣味獵奇「不打算推出」的芋頭概念火鍋外，王品六大鍋物為造福愛吃芋頭的吃鍋民眾，在全台門店祭出芋頭限量好康，邀請民眾一同感受吃鍋的魅力。

即日起至4/5止，青花驕 推出「芋頭半價」優惠；旬嚐 則招待每位用餐顧客「芋泥桂圓紫米粥」；聚 日式鍋物和牛涮嚮辣尬鍋 台式潮鍋，自助吧增設「火鍋加芋頭」專區，並加碼推出「芋仙芋食 芋頭霜淇淋」滿滿芋頭無限供應。

即日起~4/5，聚日式鍋物、和牛涮、嚮辣、尬鍋自助吧增設「火鍋加芋頭」芋頭專區。 圖／品牌提供
即日起~4/5，聚日式鍋物、和牛涮、嚮辣、尬鍋自助吧增設「火鍋加芋頭」芋頭專區。 圖／品牌提供

即日起~4/5，至聚日式鍋物、和牛涮、嚮辣、尬鍋限量推出「芋仙芋食」芋頭霜淇淋，免費取用。 圖／品牌提供
即日起~4/5，至聚日式鍋物、和牛涮、嚮辣、尬鍋限量推出「芋仙芋食」芋頭霜淇淋，免費取用。 圖／品牌提供

即日起~4/5，青花驕內用消費點「芋頭」享有半價優惠。 圖／品牌提供
即日起~4/5，青花驕內用消費點「芋頭」享有半價優惠。 圖／品牌提供

即日起~4/5，至旬嚐用餐，每人款待芋泥桂圓紫米粥乙份。 圖／品牌提供
即日起~4/5，至旬嚐用餐，每人款待芋泥桂圓紫米粥乙份。 圖／品牌提供

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