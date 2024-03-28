影／醫院掛號櫃台前倒下心跳停止 竟和甲亢有關

彰化縣一名45歲林女士欲轉職擔任照服員，日前到衛福部彰化醫院要做職前健檢時，卻在批掛櫃台突然倒下，停止呼吸心跳，被送往急診室急救，搶回一命，由於林女先前大爆瘦，也曾有胸悶及頭暈症狀，醫師抽血檢查後發現她應是甲狀腺機能亢進而引發心肌梗塞。

林女日前才完成照顧服務員訓練，並獲居家照護機構聘用，她高興趕往彰化醫院要做職前健檢時，等待時還與旁人在說話時，突然向前傾倒，旁人要拉住她，也拉不住，所幸在醫院，立即被送進急診室急救。

彰化醫院急診室副主任郭書顯說，患者送到時沒有呼吸心跳，進行緊急心肺復甦術CPR及電擊去顫術，讓她回復呼吸心跳後，插管建立呼吸道，看心電圖懷疑是心肌梗塞，交由心臟內科送進導管室。

心臟內科醫師王彥翔指出，經心導管攝影發現，患者左前降支動脈阻塞，經放置支架後送往加護病房。因懷疑患者有甲狀腺方面問題，再會診新陳代謝科。

新陳代謝科醫師張之昀說，患者抽血檢驗的三碘甲狀腺素(T3)與游離甲狀腺素(free T4)偏高，甲狀腺促進激素(TSH)偏低，而自體免疫造成的抗體指數很高，確診為甲狀腺機能亢進疾病葛瑞夫茲氏病，患者會出現心悸、體重減輕、頸部腫脹、手抖、眼球凸出、怕冷怕熱等症狀。

張之昀表示，甲狀腺機能亢進可能引起心臟衰竭或心律不整，但造成心肌梗塞不是很常見，此個案有可能是非典型的表現，所以不能忽略甲亢可能引發心肌梗塞的致命危機。

林女說，昏倒前幾秒，突然頭暈，之後的事她就都不知道了，直到2天後才在加護病房醒過來。先前同事有說她瘦很多，但她沒有量，但瘦5、6公斤應該有，她也有2次的胸悶及頭暈，心臟也有不舒服，卻都沒在意，由於也沒心臟病史及甲亢家族史，也不知自己有甲亢。