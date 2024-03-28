萬大線二期土城段今動工 拚2031年全線通車

行經北市中正紀念堂到新北市新莊迴龍的萬大樹林線全長22.8公里，分二期工程施工，第二期工程三區段標今CQ880A標土城段舉辦動土典禮，新北市長侯友宜出席動工典禮時表示，二期預計2031年完工，可縮短到北市約半小時車程。議員卓冠廷則盼中間880B區段標與板南線交會的LG11站開發爭議儘速解決，「頭尾都動工了，中間土城高架段也應盡快跟上。」

萬大樹林線二期全長13.3公里、總造價約770億元，萬大樹林線分為兩期工程施工，其中第一期中正紀念堂LG01站到中和LG08A如火如荼施工中，二期工程CQ890區段標樹林LG14站至新莊LG21站前年11月已開工，CQ880B區段標LG11站至LG13站尚未招標，CQ880A區段標LG09至LG10站地下段，以115.9億元標出，今天舉辦開工典禮。

新北市長侯友宜及北市副市長林奕華今在土城出席動工典禮，侯友宜表示萬大樹林線在新北有3個標，目前2個標已經開工動土，另外一個標（CQ880B）土城高架段將先用預算增列同時招標展現快速效率，由於萬大樹林線與板南線、桃園棕線、中和新蘆線銜接，樹林區到北市捷運系統可縮短半小時，預計快速施作在2031年完成13.3公里，讓萬大樹林線成為中和、土城、樹林、新莊重要捷運路網。

北市副市長林奕華則說，CF690C北環段上周開工後，今天880C區段標也開工，萬大樹林線一期預計在2027年可完工，二期完工後將帶給北市中正、萬華，新北中永和、土樹新莊地區民眾便捷交通網絡，這是雙北未來10年內的重大工程，如同東京、首爾或北京的環狀地鐵依樣，對於未來生活、經濟、國際競爭都是重要交通基礎建設，讓雙北市民獲得更便捷綠色運輸。

新北市議員江怡臻表示，CQ880A區段標今動工讓萬大樹林線在有重大進展，而目前尚未招標的CQ880B區段標，由於缺工缺料、原物料價格持續上漲因素，盼相關單位能適度調整招標金額，讓廠商有意願盡速投標，以免不斷流標造成動工時間延後，導致通車時間也因此後延。

新北市議員卓冠廷說，捷運樹林線分成三段招標，現在還有中間的土城高架段未標出，希望北市和新北市府在樹林高架及土城地下段動工後，儘速溝通解決此段與板南線交會的LG11站的路線與開發爭議，頭尾都動工了，中間的土城高架段（CQ880B）也應盡快跟上進度。