高溫持續 周末中部以北有雨

中央氣象署表示，未來一周溫度變化不大，各地普遍都有卅度高溫，但雨勢變化明顯，今天上半天中南部、花東地區有局部陣雨或雷雨，尤其南部地區有較大雨勢發生機率，下半天就會趨緩，晚間則要留意北方鋒面接近，轉為北部有局部陣雨。周六到下周一，水氣較多，中部以北、東北部都有局部短暫陣雨，周日降雨最明顯。

氣象署預報員黃恩鴻表示，今天天氣變化大，上半天中南部、花東地區有局部陣雨或雷雨，尤其南部降雨機率高，雨勢明顯，晚間北方鋒面接近，轉為北部有局部陣雨。周五清晨鋒面通過，北部、東半部有局部短暫陣雨，但雨勢短暫，中午後就會趨緩，各地為多雲、天氣穩定。

黃恩鴻指出，周六到下周一水氣多，其中周六，中部以北、東北部有局部短暫陣雨，降雨機率提高且範圍廣，周日降雨最明顯，西半部、東北部都有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北有明顯較大雨勢。

溫度方面，黃恩鴻表示，未來一周都是吹南風到西南風，白天北部地區都有廿八、廿九度，其他地區則都有卅度高溫，低溫部分，各地普遍為廿至廿二度。