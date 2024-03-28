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全民閱讀力 進館數借書數雙破億

聯合報／ 記者董俞佳葉冠妤／台北報導
國家圖書館今天公布「112年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」。記者董俞佳／攝影
國家圖書館今天公布「112年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」。記者董俞佳／攝影

國家圖書館昨公布「一一二年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，去年無論是進館人數，還是借閱總冊數都雙雙破億，其中全國民眾進入台灣各地公共圖書館次數超過一億八三七萬人次，借閱總冊數超過一億二七二三萬冊，創歷年新高，平均每人借閱五點四三冊，比前年多借一點四三冊。

台灣使用者經驗設計協會理事長蔡志浩日前發文自述近年不買書、盡量只借書，因此不好意思再逛獨立書店，由於其身兼文化部委託的實體書店訪視、補助審查委員，引發質疑。文化部長史哲昨表示，書店訪視員不是什麼夢幻工作，訪視書店後，還必須寫成報告，不算是輕鬆工作，未來也將更審慎評估人選，但不希望此次事件對委員產生寒蟬效應。

近年來「只借書不買書」的民眾愈來愈多，根據國圖最新全民閱讀力報告，去年進入圖書館總人次再創新高，全年借閱總人次三五二八萬人次，較前年增加五三○萬人次，借閱總冊數超過一億二七二三萬冊，同樣也較前年增加三四七九萬冊。換算下來，國人平均每人進入圖書館四點六二次，全國每人平均借閱五點四三冊，都較前年上升。

若從借閱排行榜來看，投資理財與哲學心靈書籍仍最受讀者喜愛；語言文學排行榜中，台灣作家表現出色，廿本中有十一本台灣作家書籍，包括「老派少女購物路線」、「八尺門的辯護人」、「做自己，為什麼還要說抱歉」等。

另外像是閱讀法與筆記術書籍、飲食主題書籍、星相學、人類圖與風水算命主題書等，也是熱門書籍之一。

國圖表示，去年全國累計辦證數達兩千一百萬張，電子書借閱量也增加，全民電子書借閱增加五十八萬冊，累計共借閱逾九九一萬冊電子書。

圖書館 文化部 電子書

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