記者會快閃挨轟「敷衍」！兒福聯盟再發聲：4月15日改選董事

兒盟轉介的保姆虐死一歲男童剴剴，事件延燒近半個月，兒福聯盟今下午第二度召開記者會，就衛福部、教育部稽查提出三大改善缺失，並回應外界四大疑慮。由於記者會不開放媒體提問，包括兒盟董事長林志嘉等一行人快閃離開，遭資深媒體人周玉寇痛批敷衍了事，經媒體抗議，兒盟事後也以書面回覆問題，針對董事長是否請辭負責？兒盟僅說，經衛福部、教育部要求，預計於4月15日補選董事。

針對外界質疑兒盟募款所得經費僅不到五成用於服務孩童，兒盟說明，2019年至2023年收支比大致呈現逐年增加的趨勢，且自結的2023年度收支比已達96%。近年來兒盟積極拓展各項服務方案，戮力提升服務量能，2019年迄今重點發展方案何包括拓展「育兒+」社區育兒服務據點、持續推展「少年+」少年服務、成立創新中心，持續推廣永續親子教育及育兒支持新方案，以及強化聯盟角色，力推兒少議題策略聯盟、社區組織聯盟工作，並配合政府政策，綜合評估並調升員工薪資與福利待遇，未來也將持續挹注經費。

由於兒盟日前召開記者會時，董事長林志嘉說道要求剴剴出養主責社工「勇敢面對社會、配合司法調查」，失言遭社工界砲轟，也傳出要求林志嘉辭職以示負責。兒盟表示，董事會全體成員與兒盟夥伴將持續負起責任，一起處理後續每一項重要工作，並陪伴社工一同面對司法訴訟。

兒盟說，目前也已經接受到衛福部、教育部的要求，必須在4月15日前補選董事，將會依照財團法人團的規定進行補選。對於媒體抗議記者會現場不開放，兒盟則解釋，因重視每一個問題，需要透過兒盟團隊共同審慎討論、確認事實後一一回覆。