小林製藥紅麴原料爆傷腎 高雄7業者共下架920公斤產品

日本小林製藥含紅麴成分保健食品爆出有人食用後出現腎臟疾病問題，在日本釀2死。高雄市衛生局今天稽查回收情形，截至目前統計下架920.14公斤疑慮產品。

高雄市衛生局發布新聞稿表示，今天主動針對食藥署公告全國自主通報業者進行市場端下架回收情形稽查，其中列名的高雄市諾貝兒公司、優品公司已完成自主通報並啟動下架回收。

衛生局目前完成22處相關通路賣場查核，稽查發現，本館藥局1項、屈臣氏六合分公司還有多項產品尚未下架，已下令立即下架，其餘皆已完成上述各產品下架，將持續查察。

衛生局指出，今天也接獲台中市食品藥物安全處通知日本小林製藥紅麴原料流入高雄市5家業者，業者已全數完成自主通報，衛生局同步隨即派員查察中。

根據衛生局統計，高雄市總計7家業者已同時完成自主通報購買或使用日本小林製藥公司販售的紅麴原料，業者下架疑慮原料所製成的產品，截至目前統計共920.14公斤。

衛生局呼籲，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。衛生局將持續監督下架回收工作。