屏東品牌阿猴鮮乳好口碑 新品保久乳通路買的到

屏東縣政府輔導酪農戶建立「阿猴鮮乳」品牌，受消費者歡迎，今天再度推出新品「阿猴保久乳」，在全台家樂福量販店及超市、農會生鮮部可以買的到。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「阿猴鮮乳」去年5月上市，漸成為全國消費者受歡迎的鮮乳品牌之一，為讓民眾隨身攜帶，27日再度推出新產品「阿猴保久乳」，以一組6瓶、每瓶230毫升，每組139元優惠價上市。

縣長周春米表示，阿猴保久乳瓶身設計除了有阿猴兩個字，讓民眾可以迅速辨識外，還標註台語音標A-kâu gû-ling，相當接地氣，期待大小朋友在喝牛奶、補充營養過程中，還可以增加學台語樂趣。

縣府農業處表示，「阿猴保久乳」乳源來自里港鄉5戶酪農所飼養近千頭牛隻，每日供應最新鮮的生乳製作而成，百分之百鮮乳製成，成份無添加、無調整，因此風味香甜、口感清甜爽口，保久乳可常溫保存、方便攜帶外，也提供少喝冷飲的民眾另外一個好選擇。

農業處說，屏東酪農所生產阿猴鮮乳以安心價長期供應，讓消費者以更實惠的價格購得，成為家庭常備的鮮乳品牌，阿猴保久乳價格實惠，民眾可於全台家樂福量販店、家樂福超市、家樂福線上購物及農會生鮮部購得，消費者多多支持屏東酪農出品好物。