重點不是存多少錢！退休「1件事」不可少，提早準備不吃虧

退休後想要四處旅遊，把過去沒玩到的全都補回來？想要一圓創業夢，開啟人生第二春? 還是想要含飴弄孫，享受天倫之樂？許多人都會關心：「要存多少錢才能退休？」其實，想要打造無憂的老後，除了要準備足夠的財力，更重要的是，行動力也要保持滿檔，才能無拘無束地投注在自己喜歡的事物上，享受快意自在的黃金第二人生。

退休生活除了需要準備足夠財力，也要保持滿檔行動力，才能擁有高品質的生活。 圖／Shutterstock

「關關難過」：久坐、姿勢不良、運動傷害，你該好好注意”關鍵部位”保養！

根據衛福部報導，全台約350萬人有關鍵部位困擾。近年3C電子產品盛行，國人習慣長時間久坐，站立時會感覺到卡卡；而喜歡爬山、慢跑、健身的運動族，倘若姿勢不正確，反而會增加身體關鍵部位的負擔

圖／截自Schiff旭福官網

身體卡卡、爬幾階樓梯就覺得很吃力，勢必連帶影響生活品質。很多人都以為只有銀髮族才需要保養行動力，事實上，隨著年齡增加，人體內的葡萄糖胺會逐漸流失，因此提早開始保養很重要！尤其是有運動習慣者，除了時時提醒自己保持正確姿勢，更不可輕忽關鍵部位保養。

美國原裝進口的Move Free益節5合1葡萄糖胺錠，維持舒適有感，在知名賣場造成熱銷風潮。 圖／郭耿瑞攝影

吃了很有感！全台熱銷5合1關鍵行動力保健品

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