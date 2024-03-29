快訊

獨／Gogoro Pulse性能超強悍被酸「也會換到10年舊電池」 續航力之謎官方回應了

朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭「政治迫害」想辯無罪

朱學恆強吻判1年2個月 鍾沛君：司法終有正義！

重點不是存多少錢！退休「1件事」不可少，提早準備不吃虧

文／ 黎允之

退休後想要四處旅遊，把過去沒玩到的全都補回來？想要一圓創業夢，開啟人生第二春? 還是想要含飴弄孫，享受天倫之樂？許多人都會關心：「要存多少錢才能退休？」其實，想要打造無憂的老後，除了要準備足夠的財力，更重要的是，行動力也要保持滿檔，才能無拘無束地投注在自己喜歡的事物上，享受快意自在的黃金第二人生。

退休生活除了需要準備足夠財力，也要保持滿檔行動力，才能擁有高品質的生活。 圖／Shutterstock
退休生活除了需要準備足夠財力，也要保持滿檔行動力，才能擁有高品質的生活。 圖／Shutterstock

「關關難過」：久坐、姿勢不良、運動傷害，你該好好注意”關鍵部位”保養！
根據衛福部報導，全台約350萬人有關鍵部位困擾。近年3C電子產品盛行，國人習慣長時間久坐，站立時會感覺到卡卡；而喜歡爬山、慢跑、健身的運動族，倘若姿勢不正確，反而會增加身體關鍵部位的負擔

圖／截自Schiff旭福官網
圖／截自Schiff旭福官網

身體卡卡、爬幾階樓梯就覺得很吃力，勢必連帶影響生活品質。很多人都以為只有銀髮族才需要保養行動力，事實上，隨著年齡增加，人體內的葡萄糖胺會逐漸流失，因此提早開始保養很重要！尤其是有運動習慣者，除了時時提醒自己保持正確姿勢，更不可輕忽關鍵部位保養。

美國原裝進口的Move Free益節5合1葡萄糖胺錠，維持舒適有感，在知名賣場造成熱銷風潮。 圖／郭耿瑞攝影
美國原裝進口的Move Free益節5合1葡萄糖胺錠，維持舒適有感，在知名賣場造成熱銷風潮。 圖／郭耿瑞攝影

吃了很有感！全台熱銷5合1關鍵行動力保健品
美國原裝進口的Move Free益節5合1葡萄糖胺錠，屢屢在知名賣場造成熱銷風潮，上市至今已累積一票忠實鐵粉，回購率相當高，深受消費者青睞！益節5合1葡萄糖胺錠以葡萄糖胺為基底，搭配軟骨素、MSM，複方加乘有助維持靈活行動力，幫助維持舒適很有感！再加上維生素D增進鈣吸收、鈣維持骨骼健康，鞏固基底，提供全方位的行動保養。5大「關鍵成份」強強聯手、合力出擊，並且不含防腐劑和人工香料，國際大牌讓你長期安心吃！

使用好評不斷「真的很不一樣」、「資深同事推薦，工作久站一定要吃，很有感~」、「益節5合1綠瓶，讓57歲的我進行長跑訓練也沒有後顧之憂」、「以前買給爸媽吃他們很喜歡，現在我50歲了，自己也開始吃」

Move Free 益節來自美國，連續5年蟬聯銷售No.1行動力品牌！5合1葡萄糖胺錠於知名賣場獨家銷售，無論送給長輩或自己吃，都很適合。提早保養，才能持續靈活~ 步入中年後，需及早保養為自己儲存行動力，有靈活穩健的步伐，才是退休生活最大的資產！

相關新聞

掃墓注意！恙蟲病全國累計27例 花東居冠、北北基桃也淪陷

進入中央疾管署第4類法定傳染病恙蟲病高峰期，累計今年1至3月通報個案數達27例，其中花東12例最多，台東縣累計6例。台北...

在野提案凍漲電價 環團：反對凍漲圖利工業電價

因應調漲電價帶來物價上漲，立法院國民黨、民眾黨團均提案，建請立院決議立即停止調漲電價。環團今召開記者會通批藍白的提案是圖...

1張圖看周末天氣多惡劣 專家示警：避免山區活動

鋒面接近、水氣多。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，周末假期的天氣不太好，受到鋒面前方雲雨帶通過影響，各...

今大台北零星飄雨 吳德榮：周日鋒面逼近挾雷雨胞

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天微弱鋒面快速掠過，大台北偶零星飄雨轉多雲，東...

幼照法漏洞 各地幼兒園出現「半個班」亂象

現行幼兒園每班通常有兩名教保服務人員，讓老師或教保員可以互相支援，不過全教總近期接獲反映，指不少縣市新增幼兒園時，會採「...

人工生殖法 藍白推代孕合法化

「人工生殖法」草案修法可能促成立院藍白合作。推動代理孕母多年的民眾黨立委陳昭姿明確表態，支持國民黨立委陳菁徽所提出的人工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。