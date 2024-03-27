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台糖董事長：挺過瘦肉精風波 豬肉銷量已恢復7、8成

中央社／ 嘉義縣27日電

台糖董事長楊明州今天在嘉義蒜頭糖廠參加公益活動時表示，台糖挺過2月瘦肉精風波，豬肉銷量已恢復事發前7、8成，中央、地方政府都已還台糖清白，沒有用瘦肉精養豬。

台糖油品事業部今天在嘉義蒜頭糖廠舉辦「加油列車、愛心滿載」公益活動，免費招待在地200名長輩搭乘「尋蜜號」五分車，中午更款待他們品嚐台糖「安心豚」梅花餐。

楊明州接受媒體聯訪表示，今年2月2日發生台糖豬肉被驗出瘦肉精個案，這段期間經過種種檢驗，不管是中央政府或地方政府都已還台糖清白，他在事發第一時間即表明台糖經得起考驗，絕沒有用瘦肉精養豬。

楊明州說，事發至今，台糖統計約損失新台幣5000萬，不過社會大眾非常理性，目前豬肉銷售量已恢復到事發前7、8成；有些民眾也表達之前沒買過台糖豬肉，這事件後反而想購買台糖「安心豚」。

楊明州指出，台糖17座肉豬養殖場陸續改建成新式智能管理養殖，採密閉、負壓、架高床及水簾養殖，裡面溫度比外面低6度，母豬怕熱、小豬怕冷，溫度都是自動控制。

此外，新式養豬可以消除85%至90%異味；舊式養豬一頭豬每天要要用掉30公升的水，現在只要5至8公升，豬隻屎尿收集起來還可轉換成沼渣、沼液再利用。

楊明州說，目前努力修復台糖品牌，今天舉辦公益活動，就讓參加的長輩品嚐台糖「安心豚」，增加對台糖產品的信心。

台糖豬肉疑有瘦肉精案源於農曆年前，台中市政府指出，在台糖安心豚梅花肉片中驗出農業部禁用的動物用藥瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），但後續衛福部食藥署及農業部擴大追查921件，皆未檢出，僅於複檢同一問題肉品剩餘檢體時仍檢出微量。

楊明州 瘦肉精 豬肉

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