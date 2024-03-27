馬偕醫院、彰銀、萬事達聯手 推全台首張「視障友善信用卡」

馬偕醫院、彰化銀行與萬事達卡共同打造首張健康照護概念信用卡「彰化銀行馬偕認同卡」，提供國內1%、國外3%回饋無上限、指定藥局／藥妝最高6%現金回饋。另外，此次合作也推出全台首張「視障專屬Touch Card」信用卡，也是為全球首張與醫療單位攜手發行的萬事達卡Touch Card。

馬偕醫院與彰化銀行在2023年10月15日國際盲人節共同簽署合作備忘錄，今天雙方正式推出健康照護概念信用卡。彰化銀行表示，除了推廣業務外，期許能與消費者攜手扶助弱勢、盡善社會責任。

馬偕醫院院長張文瀚也說，此次異業合作一個很好的開端，秉持著善盡社會責任的任務，期待未來能在促進公共健康和社會福祉的道路上攜手共進。

據觀光局統計，2023年台灣民眾出國人次高達1179萬；彰化銀行董事長凌忠嫄表示，有鑒於海外旅遊熱潮，除了圍繞馬偕醫院打造健康照護概念回饋外，也提供國外3%的高回饋。另有國內消費1%、指定藥局／藥妝最高6%現金回饋、保費登錄享1.1%現金回饋、馬偕院內商店及院區周遭指定商店2%現金回饋。

另，為促進金融友善，打造無障礙服務，本次合作也推出「視障專屬Touch Card」幫助視障人士透過觸覺分辨，理凹槽使視障者易於辨識卡片，並具備特殊晶片設計，將有效防堵晶片盜撬遭到冒用的可能性；並於每筆交易及帳單提供簡訊通知服務，方便視障人士透過手機報讀功能掌握刷卡狀態。

彰化銀行更將回饋轉化為愛心，持卡人的每筆消費將回饋0.25%予馬偕醫療財團法人；核卡後30天內可再享加碼，一般消費最高可享5%現金回饋。