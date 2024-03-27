董事未利益迴避？ 兒盟董事會親上火線 解釋外界4大質疑

1歲男童剴剴遭兒福聯盟轉介的保姆凌虐致死，除政府部門啟動對兒盟行政疏失的調查與檢討，社會大眾也對兒盟組織結構、民眾捐款用途、董事會組成等產生諸多質疑，包括過往爭議也再度被翻出討論。兒盟今召開記者會，由兒盟董事長林志嘉、兒盟董事馮燕、等人親上火線釋疑。

林志嘉說，關於剴剴案，兒盟必須承擔不可推卸的行政責任，兒盟作為台灣社會團體代表之一，初衷是提供社會更安定力量，結果反而帶起混亂動盪。

林志嘉坦承，他在3月中旬得知此案時錯置處理順序，一心只希望對外說明，忘記司法審查仍有需要待釐清事實，且兒盟作為被調查方，現階段無權公開討論，卻貿然召開記者會，導致社會對兒盟產生質疑。

他除了為自己、也代表董事會向兒盟全體同仁、長期支持兒盟的社會大眾致歉，也表示兒盟必須承擔責任，向社會清楚說明解釋，讓兒盟重拾社會信賴。

針對外界質疑兒盟組織結構、斥資上億元購置辦公室，兒盟策略長陳麗如說，兒盟目前有475名全職工作同仁，其中社工業務同仁超過330人，超過7成都是第一線的實務工作者，兒盟自民國79年成立以來，照顧服務數十萬名孩子，提供25種不同性質的服務，每年服務約6500名弱勢、特殊處遇的孩子，也提供一般家庭親職教育等，每年服務20萬人次。

她進一步說，截至今年3月，兒盟服務已覆蓋全台灣95%地區，提供穩定服務給在地的家庭跟孩子，而這些服務據點場地都是屬於孩子、社工和社會大眾的，兒盟的每一個決策、捐款都持續用在建構更好的環境給孩子。

針對董事會的質疑，馮燕則說，董事會成員都是志工，從來沒有支薪和領取出席費，並在所有服務過程中協助兒盟募款和媒合各種資源。對於政府稽查指出董事會未進行利益迴避一事，馮燕說，基於實踐「聯盟」的初衷，支持其他兒福團體，期待服務更多的家庭，相關財務也都有揭露、並經會計師簽證。

馮燕說，董事會成員在雙邊都沒有領取任何酬勞，從未涉及任何個人利益，因此才未思考程序迴避之舉，她坦承確有疏失，也將請示主管機關後補正。至於內稽內控制度，兒盟過去皆遵循法規，這次也願意主動提高標準，將邀請外部監察，尤其針對財務管控、業務SOP、風險管控等重點建立稽查程序。

兒盟表示，從現在開始兒盟的新任務，短期必須以不影響提供服務為前提，快速改善管理制度、補強每個服務輸送過程中的風險因子。兒盟中長期任務，有責任讓社會各界重拾信心，幫助更多有需要的孩子和家庭，兒盟應該成為社會安定的力量。林志嘉也承諾，兒盟必須改進，但是服務不能中斷，兒盟會確保每年在台超過6500名弱勢孩子將持續受到穩定的服務照顧。

由於現場未開放提問，林志嘉一行人發言完畢後即快步離開現場，引發現場記者會不滿，資深媒體人周玉蔻除追問董事長林志嘉是否今年3月才得知剴剴案，也批評記者會並未充分回應社會疑慮。