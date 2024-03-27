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影／腰背「孔水泥」僵硬多年 原來這層筋膜作怪 中醫浮針解決卡卡毛病

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員榮醫療體系員生院區中醫師吳晉廷說浮針治療是將疏鬆結締組織鬆開，可以改善筋膜層緊繃、血流不順，讓患者擺脫長期僵硬酸痛等問題。圖／員榮醫療體系提供
員榮醫療體系員生院區中醫師吳晉廷說浮針治療是將疏鬆結締組織鬆開，可以改善筋膜層緊繃、血流不順，讓患者擺脫長期僵硬酸痛等問題。圖／員榮醫療體系提供

彰化縣一名患者因骨折手術後常覺得動作卡卡，另一名患者則是腰部僵硬，前彎後仰都會酸痛，員榮醫療體系員生院區中醫師吳晉廷進行浮針治療，做完3次幾乎完全改善長期以來的困擾，吳晉廷說，浮針治療是將疏鬆結締組織鬆開，可以改善筋膜層緊繃、血流不順，讓患者擺脫長期僵硬酸痛等問題。

56歲女患者多年前因跌倒左臂骨折，醫師置放鈦合金板固定，雖然手部可活動，但常覺得「卡卡的」，深受動作僵硬困擾，吳晉廷為她進行第一次浮針治療，前臂緊繃僵硬感就減少約9成，之後再接受2次浮針治療即痊癒，現在幾乎無緊繃感，手臂、手腕動作也靈活許多。

還有一名65歲患者，多年前因腰部椎間盤壓迫手術，術後腳麻雖改善，腰部卻常感僵硬，患者說背部像「孔水泥」緊繃僵硬，前彎後仰都會酸痛，吳醫師做完浮針療法當下，患者說，腰部緊繃的地方像吹進一股涼風，很舒服，困擾多年的緊繃感僅接受一次浮針治療便改善許多，腰部做屈伸動作時，卡卡頓頓的感覺大幅下降，再回診兩次，腰部緊繃感幾乎全都改善。

吳晉廷說，浮針療法是用針水平推進到皮膚下、肌肉之上，稱作疏鬆結締組織，之後將針左右微微擺動，把疏鬆結締組織拉鬆。疏鬆結締組織俗稱筋膜層，就是像雞皮扒開後雞肉上有一層白色的膜即是，浮針在治療時做掃散動作，結締組織就會被鬆開，肌肉裡原本無法代謝的廢物、毒素，就會排出。

有些患者因長期緊張，肌肉緊繃，層筋膜層太緊繃，將肌肉卡住，血流不順，因血流量不夠所造成的肌肉營養不足等狀況，在拉鬆筋膜層後，這些狀況都能改善。

吳晉廷說，針打進去後做掃散時，會在下針的位置與患者做對抗動作，請患者肌肉用力，讓筋膜先繃緊，大概5秒後放鬆，借助放鬆瞬間的衝力，讓血液沖過去，把沉積在身體裡面的酸痛物質給衝出，幫助代謝。

吳晉廷說，浮針醫學雖5年前才引進台灣，但早在24年前由大陸中醫界發展出來，創立了「患肌」、「再灌注活動」等理論，使浮針療法這種皮下淺刺，療效往往立竿見影，可治療包括頸椎疾患、坐骨神經痛、腰肌勞損及扭挫傷疼痛、膝關節炎、足底筋膜炎、腦中風肢體軟癱、肩周炎（五十肩）、網球肘、慢性頭痛等，由於經常一次就能有明顯改善，對於忙碌的現代人是可以嚐試的中醫療法。

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