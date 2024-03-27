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碳費徵收擬考量碳洩漏因素 不同產業採不同配套

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今年初公開碳費計算公式，擬以全年排放量減掉2.5萬噸二氧化碳當量後再乘以適用費率，即碳排大戶享2.5萬噸免費排碳額度，但挨批是給排碳大戶放寬標準。示意圖。本報資料照片
環境部今年初公開碳費計算公式，擬以全年排放量減掉2.5萬噸二氧化碳當量後再乘以適用費率，即碳排大戶享2.5萬噸免費排碳額度，但挨批是給排碳大戶放寬標準。示意圖。本報資料照片

環境部今年初公開碳費計算公式，擬以全年排放量減掉2.5萬噸二氧化碳當量後再乘以適用費率，即碳排大戶享2.5萬噸免費排碳額度，但挨批是給排碳大戶放寬標準。環境部表示，若是高碳洩漏風險的業者，就不能享上述免排額度，也會因應不同產業訂定不同配套。

立法院衛環委員會今天邀請環境部長薛富盛針對「邁向碳有價時代，碳費擬定時程表及碳費審議委員會相關內容」進行專題報告，並備質詢。

針對提供碳排大戶擬享2.5萬噸的免排額度，民進黨立委林月琴質詢時指出，希望能取消2.5萬噸的扣除額度，隨著國際法規加嚴，台灣沒有等待的機會，應該要加快減碳腳步。

「碳洩漏」是指國家採用較嚴格的氣候政策而減少排放量，導致另一個國家的溫室氣體排放量增加，反而使得整體碳排有增無減。

薛富盛指出，環境部內部對計算公式有做調整，若業者沒有碳洩漏，是可以享受2.5萬噸的扣除額，但若有一定比例的碳洩漏就不能享有扣除額。

環境部次長施文真補充說明，年初公布計算公式後確實帶來許多討論，也因為目前500多個排放源的產業結構都不同，因此針對不同類型的排放源就會有不同的配套，畢竟優惠重複也帶來太大的彈性，業者也就沒有減碳誘因了。

施文真表示，歐盟早在2005年便有高碳洩漏風險的觀念，相關碳交易法規也一直在修正，台灣在制度設計上會參考各國如何認定高碳排洩漏等，至於哪些行業別搭配哪些優惠，在碳費收費辦法中還有很大的討論空間。

減碳 環境部 薛富盛

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碳費收費辦法擬考量碳洩漏 不同產業設不同優惠

影／Q1碳費費率未果 薛富盛：以科學為基礎非喊價決定

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