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皮膚出現紅疹且肌肉無力 醫：小心罹患皮肌炎合併惡性腫瘤

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
烏日林新醫院血液腫瘤科醫師林增熙說，皮肌炎平均好發年齡約40～50歲。圖／烏日林新醫院提供
烏日林新醫院血液腫瘤科醫師林增熙說，皮肌炎平均好發年齡約40～50歲。圖／烏日林新醫院提供

一名60歲婦人兩年前因罹患乳癌第1期右乳切除，1年後臉、前胸、上背及手關節處突然莫名出現紅疹，全身無力且生活無法自理，需要由家人協助洗澡穿衣。就醫時一度以為是藥物疹，但停用乳癌用藥後仍未好轉，經血液、切片及肌電圖檢查後，才發現原來是乳癌引起了皮肌炎，癌細胞更擴散至肝臟、淋巴，所幸後來配合治療將腫瘤控制良好，紅疹才消失。

烏日林新醫院血液腫瘤科醫師林增熙說，皮肌炎平均好發年齡約40～50歲，發生率約為10萬分之一，依病情進展會出現不同的症狀。像是皮膚出現紅疹、有漸進式且對稱性近端肌肉無力或疼痛的症狀，合併不明原因或自體免疫引起發炎性肌肉病變，甚至也有人會有呼吸不順、吞嚥困難等症狀，一般人對此症相當陌生。　

在台灣罹患皮肌炎的人數雖然不多，但是皮肌炎合併惡性腫瘤的比例高達15%～30%，比一般人具有較高的罹癌率，且罹患皮肌炎的時機點多在診斷癌症前一、兩年或有復發、轉移的情形。

患有皮肌炎的男性病人常會合併鼻咽癌，女性則易有乳癌疾患。其中，患有皮肌炎的乳癌患者中，約7成屬於侵犯性或晚期，更需要保持警覺。建議有皮肌炎的患者，平常應定期做全身癌症篩檢，早期發現、早期治療，方能提高治癒機會。　　　

林增熙說，對於皮肌炎與癌症的關聯，詳細原因不明，推論可能是身體對癌細胞產生免疫反應造成。目前尚未有標準治療藥物，治療目標以減緩疾病發展速度，預防肌肉萎縮、關節攣縮為主，除了免疫調節藥物以外，癌症病人一定要妥善控制腫瘤對病情才會改善。

他說，皮肌炎除了觀察是否有典型的皮膚症狀，如上眼皮、脖子、手指關節處莫名出現紅疹，還可從四肢近心的肌肉群對稱無力、肌電圖是否異常、肌肉酵素是否上升，做皮膚切片觀察有無發炎性病變來判別。

有時會出現不典型症狀如吞嚥困難、發燒的情形，嚴重會侵犯到肺部造成肺部纖維化及心臟等器官。若有自體免疫疾病相關問題，烏日林新醫院今年開有「過敏免疫風濕科門診」，可直接尋求專業醫師的協助與治療。

乳癌 癌細胞 腫瘤

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