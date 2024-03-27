立委憂綠色通膨拉抬房價 環境部長：影響不足1%「業者藉機漲價」

近期不斷傳出房地產業者以開徵碳費為由拉抬房價，造成許多民眾在購屋上出現嚴重困擾。有立委指出有建商直接喊漲15%。環境部長薛富盛指出，碳費對房價的影響約0.5-1%，是業者在藉機漲價。

立法院衛環委員會今天邀請環境部長薛富盛針對「邁向碳有價時代，碳費擬定時程表及碳費審議委員會相關內容」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委劉建國質詢時指出，根據媒體報導，有建商以綠色通膨為由推升房價，甚至有建商直接喊漲15%，然而房地產並非首波碳費的開徵對象，業者的誇大不實造成房價紛擾實在相當離譜，環境部和內政部在對外澄清上都應加強力道。

薛富盛表示，台灣房地產價格的拉抬來自土地成本高，營造業或不動產業也都不是碳費初期規畫的徵收對象，不應該每次漲房價都說是因為要開徵碳費。根據中經院和其他單位的研究評估指出，徵收碳費對於房價的影響約1%。

環境部新聞稿日前也澄清，聯合國氣候變遷政府間專家委員會（IPCC）去年發布的第六次評估報告（AR6）也指出，為達成長期淨零目標而進行必要減量投資的情境下，即使透過原物料生產成本的轉嫁，對於房價的影響也少於1%，

民進黨立委林月琴也說，不少房地產業者以徵收碳費為由哄抬價格，身邊不少青年有購屋打算，然而不少房仲都說因為碳費要徵收所以必須盡快購屋，雖然可能是銷售話術，但也造成民眾購屋的困擾。