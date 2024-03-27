清明連假天氣 賈新興指這些地區降雨機會大

今天白天起東北季風減弱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，留意台中以南周日午後至下周一有局部較大雷陣雨發生的機率。

降雨趨勢，他說，今天花東有零星短暫雨，午後山區零星短暫雨。明天午後雲林以南有局部短暫陣雨或雷雨，中投山區亦有零星短暫陣雨。周五台中以北有局部短暫雨，午後山區有局部短暫雨。

賈新興表示，周六中投山區有局部短暫雨， 午後山區有局部短暫雨，周日清晨台南及高雄沿海一帶有零星短暫雨，周日午後至下周一西半部有局部陣雨或雷雨，宜花午後亦有局部短暫雨，中南部局部地區有較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，下周二午後北北基及山區有零星短暫雨，下周三午後北部山區有零星短暫雨。

下周四清明連假開始，他說，下周四午後竹苗以北、南投及嘉義山區、宜花有零星短暫雨，下周五午後山區及宜花有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。