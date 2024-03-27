電價漲表演場館門票也漲？ 國表藝允諾：不會轉嫁消費者

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台電宣布電費調漲後，估計兩廳院電費預算每年多出500萬、台中歌劇院400萬、 衛武營600萬。本報資料照片
台電宣布電費調漲後，估計兩廳院電費預算每年多出500萬、台中歌劇院400萬、 衛武營600萬。本報資料照片

經濟部決定四月起全面調漲電價，電價調整平均調幅11%，工業、小商家及民生用電全面調漲。表演場館也不例外，國表藝中心昨天舉行10周年記者會，台電宣布電費調漲後，估計兩廳院電費預算每年多出500萬、台中歌劇院400萬、 衛武營600萬。三館經營者皆表示，會自行吸收成本，不會將電價成本轉嫁到消費者或表演團隊場租之上。

兩廳院藝術總監劉怡汝指出，表演節目票價的衡量標準往往是「觀眾可以接受的程度」，而非成本考量，因此兩廳院不會把電費成本直接轉嫁給消費者。電費調漲後兩廳院估計第一年會增加500萬成本，但她不會調漲場租或票價，而是會從其他收入尋找彌補的方法，比方找贊助或擴大票務系統使用範圍。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗評估這波電價調整，歌劇院會第一年將增加400萬電費支出。但她不會調漲票價，否則「觀眾不來，受害者還是劇院」。

衛武營是三館一團中量體最大者，藝術總監簡文彬評估電價調漲，第一年將增加600萬電費支出。他堅決表示不會漲票價，樽節經費方式是將某些節目取消或延後，經費先挪用來支付電費。

兩廳院 調漲 電價

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