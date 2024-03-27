男護理師醫院服役 護理界盼開放

衛福部護理及健康照護司統計，截至今年二月，扣除六十五歲以上未執業者，領證護理師人數為卅萬二八七一人，執業人數十八萬九九七二人，平均年齡卅九點廿八歲，其中男性護理師八一七○人，僅占百分之四。護理師護士公會全聯會呼籲，開放男性護理師在醫院服替代役，以解決人力不足問題，退伍後即可正式執業。

台灣公務革新力量聯盟理事、台大醫院護理師白紹煒以自身經驗為例，當時費時半年等待服役，退伍後從實習結束至正式擔任全職護理師，約一年半未接觸到護理專業，銜接上較吃力，需花時間調適。他認為若醫院將替代役護理師視為一般護理師，須輪值三班，就應比照全職護理師薪資待遇，否則替代役感覺被「拗」，仍會乏人問津。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，男性醫師可選「醫療役」，男性護理師則無法至醫院服替代役，因此與內政部役政署討論，衛福部、衛福部立醫院有護理、放射等醫事人力需求時，可專案申請，經甄選錄取後分發。