立委批收出養環節不佳 促建溝通機制

台北市男童剴剴遭虐受害案件，凸顯台灣收出養制度問題，國民黨立委徐巧芯昨天表示，衛福部對於八家出養機構最後一次評鑑是在民國一○七年，兒福聯盟能提供出養服務，是來自衛福部核發的許可，衛福部身為兒福聯盟的主管機關，必須負起責任。

民進黨多位立委昨天也質疑收出養環節不佳，要求衛福部建立溝通機制、安置資源擴充，完善監督收出養組織運作制度。

徐巧芯質詢提問，出養機構評鑑不是每三年一次嗎？為什麼最後一次評鑑是在民國一○七年？若能按照時間評鑑，是否可以避免這樣的狀況？衛福部長薛瑞元答稱「疫情緣故」；她追問，評鑑需要多久時間完成，薛表示，八家出養機構評鑑需六個月時間。

徐巧芯質疑，從現在回推六個月，試問哪來的疫情？若疫情結束後立即啟動，按規定三年做一次評鑑，早在事件發生之前就做出評鑑，如有缺失，以已找到問題；如此看來，責任大部分在衛福部，不要總把問題推給地方，中央應制定整體政策，讓地方執行時有所依循。

徐巧芯表示，新北市委託兒福聯盟出養的十二次訪視、台北市社會局針對保母每年最多四次訪視，每年最多會有十六次訪視，但十二次跟四次之間彼此不互通。兒福聯盟曾訪視過一次被拒絕，後來台北市社會局訪視時，被以疫情為由延期，若雙方能在衛福部框架之下互通，相信可以提早發現異狀，避免悲劇發生。

民進黨立委沈伯洋昨以自身經驗分享表示，廿四小時全日托保母和機構中廿四小時的保母所需能力不同，受安置的孩童有可能出身高風險家庭、會有較多的分離焦慮，照顧保母需要有更多相應能力，機構對於一般社會局核發證照的保母，應採更高的標準，建議在契約中要求保母撰寫孩子生活日常，增加照顧細緻度，並汰除不適任的保母。