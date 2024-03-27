衛福部夜班津貼 釀護理師對立

為鼓勵醫院護理人員留任，並提升輪值夜班意願，衛福部發放小夜班、大夜班津貼，本月一日起三班護病比上路後，成效不如預期，仍未解決人力荒。尤其出現不少固定白班的護理師搶上夜班，部分醫院要求夜班護理師將部分獎金分給白班同事，造成院內護理間氣氛緊張的亂象。

衛福部自今年全民健保總額的其他預算中，特別編列「因應醫院護理人力需求，強化住院護理照護量能」專款項目四十億元，用在強化住院夜班護理照護量能；二十七億元挹注於急性一般病床夜班護理人員，依大夜、小夜排班班次發給獎勵金。

由於小夜獎勵每班四百到六百元、大夜班每班六百元到一千元，若一個月輪值廿天大夜班，可獲兩萬四千元獎勵金，確實提高護理師輪值夜班意願。彰化縣某醫院就調查，約六成護理師願上小夜與大夜班，僅四成願意上白班，以有別於以往的樣態，也造成白班人力更為吃緊。

「當然有問題啊，人就是不夠啊。」護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜說，三班護病比自本月起實施，想達到規定門檻，各級醫院共缺三九四○人。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，受夜班獎勵影響，部分固定白班護理師搶值夜班，更有醫院私下要求夜班護理師拿出部分獎勵金，補貼白班同事，無形中引發日夜班護理師對立。

大葉大學護理系主任王雅容表示，輪值夜班，生活作息不正常，固然需要獎勵，但白班資深護理人員身兼行政職，同樣勞心勞力，衛福部只獎勵夜班，不獎勵白班，確實有失公平。