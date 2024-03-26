遊覽車撞涵洞惹議 汽車客運業勞檢違規率達31.4%「超時最多」

日前一起遊覽車撞擊高速公路下緣涵洞，釀1死15傷重大意外，客運司機超時工作、人力問題再受關注。勞動部今表示，去年針對交通運輸業勞檢，其中汽車客運業違法率高達31.4％，將加強交通運輸業勞動檢查，並請交通部提供評鑑不佳名單納入專案檢查對象。

勞動部職安署綜規組組長許莉瑩表示，去年針對鐵路、軌道運輸業、汽車客運業、汽車貨運業及遊覽車客運業等實施1200場勞動條件專案檢查，經初步統計，違反勞動法令209件，累計罰鍰約1754萬元，處分率17.42%，違法率仍然偏高，其中又以汽車客運業處分率31.4%為最高。

她進一步指，違法項目以工作超時、未依法給付加班費、未逐日記載出勤情形至分鐘為止，以及變更班次未給予勞工適足休息時間最多，違反比例分別為22.3%、16.27%、11%及11%。

許莉瑩強調，勞工每天正常工時不得超過8小時，雇主若需延長勞工工作時間，連同正常工時一日不得超過12小時，延長的工作時間，一個月原則上不得超過46小時，另雇主若延長勞工工作時間，即應加給延長工作期間工資，如為輪班制勞工，更換班次時，原則應有連續11小時以上之休息時間，並應針對勞工每日到、離勤時間核實登載，以為計算工時、工資等或有爭議發生時憑據。

許莉瑩說，勞動部今年將持續與交通部建立合作機制，除針對汽車客運業、汽車貨運業與遊覽車客運業實施聯合稽查外，也提供業者勞動法令違規紀錄，作為交通部營運安全預警指標、評鑑或補助參考；另請交通部協助選列評鑑結果不佳的業者納為專案檢查對象，共同對不法業者進行交互監督，促使其遵守勞動與交通法規。