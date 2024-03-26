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瘋白沙屯媽祖！壯男全程追「粉紅超跑」破功 穿錯鞋3天掛病號
有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖北港9天8夜徒步進香活動今天圓滿落幕。台中市皮膚科醫師袁上雯說，今年一名20多歲男子與朋友揪團當香燈腳走全程，卻因穿著帆布鞋，加上楦頭太小，3天下來，腳部充血腫脹，尤其左腳大母趾甲溝炎復發，腳趾頭又紅又腫，痛到寸步難行，只得忍痛放棄，向診所就診。
袁上雯說明，甲溝炎俗稱凍甲，發生原因包括趾甲與周邊皮肉長期磨擦或剪指甲太深等，出現傷口造成細菌感染。患者長時間的走路或跑步易讓腳部充血腫脹，一旦沒有足夠的休息易復發。建議選寬楦運動鞋，指甲剪平就好，要改掉咬指甲或撕指甲壞習慣，否則長期下來指甲、甲床變形，增加復發機會。
這名香燈腳有甲溝炎病史，一年發作1至2次，這次跟著白沙屯媽祖起駕遶境，他穿著窄楦帆布鞋上路，連走3天，左腳大母趾與周邊皮肉一再磨擦，腫起來還長出肉芽，痛到讓他先行脫隊就醫。
袁上雯說，甲溝炎治療上需用口服和外用抗生素，若是有化膿性肉芽腫產生，則要加做冷凍治療或電燒來移除增生的肉芽組織。而且腳要盡可能抬高休息，讓腳趾的血液循環良好，才能縮短治療時間。
袁上雯指出，這名香燈腳因為有化膿性肉芽腫，經接受抗生素治療，以及冷凍治療移除增生的肉芽組織，在生活上配合指甲剪平就好，鞋子要穿適合的運動鞋，並且配合做扳甲肉運動，也就是用手的大拇指和食指扣住並向下扳開患部腳趾和肉停留30秒放開，每天持續3到5次，症狀才緩解。
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