新血招募困難！台灣世界展望會 停止逾30年寄養家庭服務

近年台灣寄養家庭戶數下滑，儘管已放寬招募年齡限制，願意投入寄養家庭的新血仍有限。在寄養家庭高齡化、召募困難情況下，台灣世界展望會即將停止開辦超過30年的寄養家庭服務。

展望會自1991年起接受各縣市政府委託，陸續在北中南開辦家庭寄養服務，至今逾30年，服務超過2500個孩子。台灣世界展望會資源處處長品牌處處長王怡雯說，受到大環境影響，社工人力不足、寄養家庭招募困難，且近年寄養孩子狀況不再單純只是經濟問題，還有更複雜的身心因素，照顧上更為困難，都讓展望會決定停止寄養服務。

據展望會統計，近四年服務的寄養兒少分別為2020年416名、2021年376名、2022年436名、2023年341名，過去4年每年平均服務392名寄養兒少。

王怡雯進一步說，目前展望會承接台北、新北、高雄及屏東縣市政府委託案，跟新北市府的合作將率先在4月底終止，其他三縣市則至今年底。她強調，寄養家庭及孩子會由縣市政府轉移至其他社福單位合作，孩子的權益不會受到影響。

她指出，以展望會所服務的孩子，已經有6、7成長大為青少年，跟兒童時期需求不同，相較於過去救急、救窮，現在展望會更致力投注協助青少年自立、培力、適性發展;也針對經濟弱勢家庭孩子中，相對又更脆弱的孩子進行積極輔導，提高生活扶助金，有別於過去的齊頭式的扶助。