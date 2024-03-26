明北台灣白天回暖 周末悶熱3地水氣增多有雨

中央氣象署表示，明天清晨仍受東北季風影響較涼，白天溫度就會回升，一路到周四白天，僅東半部可能有局部短暫雨。周四深夜到周五有微弱鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫陣雨，但溫度變化不大，周六到下周二水氣多且悶熱，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，天氣較不穩定。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天清晨仍受東北季風影響較涼，北部、宜蘭及花蓮地區約17、18度，白天溫度回升，北部、東半部約為24至26度，中南部則有29至31度，一路可延續到周四白天。明後天東半部可能有局部短暫雨，西半部則為多雲到晴。

黃恩鴻指出，周四深夜到周五有微弱鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部為多雲，但鋒面較弱，沒有冷空氣下來，溫度變化不大，僅北部低溫略降1、2度。

他表示，周六到下周二水氣多且悶熱，天氣較不穩定，各地高溫約30度、低溫20度。水氣在周六逐漸增多，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨；周日至周一鋒面從北部海面經過，中部以北及東北部有局部短暫雨或雷雨，南部則為多雲。下周二天氣好轉，僅剩東半部及中部以北有局部短暫雨。

黃恩鴻指出，下周二、周三雖然水氣減少，但周四、周五又有鋒面接近吹南風，帶來水氣多且悶熱天氣。另外，這周五、周六金門地區可能有霧影響能見度，提醒民眾留意。