易忽略！每天10人死於「兩大癌症」 逾三成患者確診已晚期

國人常見消化道不適，但民眾卻時常忽略食道癌、胃癌等上消化道癌症的危險性。據統計，國內每天約10人因食道癌及胃癌離世，一年死亡人數高達4千人，醫師表示，上消化道癌症早期症狀不明顯，逾30%胃癌與食道癌患者確診時為疾病晚期，且伴隨癌細胞轉移，數據顯示，過去晚期癌友治療後存活期約僅7個月，可見晚期胃癌、食道癌治療效益仍有待突破。

衛福部國健署最新癌症登記報告，約30%胃癌患者發現時已是第四期，食道癌第四期確診比例更高達45％。台中慈濟醫院外科部主任余政展說，晚期胃癌及食道癌長年名列國人十大癌症死因，因初期症狀難辨，不少患者發現時難以進行手術切除，一線僅能使用化療幫助病患延長壽命，但化療僅能延長患者近7個月存活期，且副作用強烈，高齡癌友生活品質大受影響，往往難以持續治療。

此外，晚期胃癌一線雖可以選擇標靶治療，但僅6%到8%患者適用，食道癌患者更無標靶藥物可用，對晚期上消化道癌友來說，當前臨床上缺乏更多元、有效的治療選擇。

台北榮總腫瘤醫學部腫瘤內科主任、腫瘤免疫治療中心主任陳明晃說，近年來，免疫療法加入晚期食道癌、晚期胃癌的治療行列，並有良好成效，幫助患者降低逾兩成的死亡風險。

陳明晃說，晚期胃癌患者一線使用免疫合併化療後，可降低約20%死亡風險，並提高3年客觀緩解率；晚期食道癌患者不僅一線可用免疫合併治療，過去使用傳統療法後復發者，二線也有免疫治療的選擇，除了能將一年存活率從30%提高到超過45%外，還能延長患者的存活期、降低死亡風險超過2成，是有機會翻轉晚期胃癌、食道癌患者疾病現況的新型治療選擇。

過往晚期胃癌與食道癌治療選擇有限、效益不佳，近期雖有免疫療法加入改善，但事實上，多數癌友治療時仍會受限於財務負擔，難以近用更有效的治療選擇。余政展說，上消化道癌症實屬國人不可不防的高危險疾病，免疫治療在晚期癌症治療領域帶來新突破，衛福部健保署也伸出援手，讓晚期胃癌、晚期食道癌患者未來擁有更多元、可近用的抗癌選擇。

陳明晃指，過去許多患者受經濟考量所苦，難以使用免疫治療，如今健保將晚期胃癌一線及晚期食道癌二線納入給付範圍，並選用更有效且符合生活品質治療方式。

余政展也說，除了上消化道癌症迎來健保給付的好消息、將造福更多晚期食道癌與胃癌癌友，免疫療法也逐步推進到早期癌症、甚至輔助治療的角色，未來有機會為各階段癌友點亮生命曙光，呼籲癌友勇敢面對、積極抗癌。