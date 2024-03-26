萊爾富限定門市抗通膨推「百元水產專區」！指定商品限時任2件8.8折

根據主計總處統計，今年2月的消費者物價指數（CPI）年增率漲3.08％，創下19個月以來的新高紀錄，加上居家自煮比例大幅提升，帶動超商冷凍相關商品銷售呈現翻倍成長。萊爾富看好冷凍商品需求提升與因應台灣社會結構的改變，特別瞄準小家庭及單身上班族的自煮商機，在萊爾富指定的732家門市推出價格實惠、小包裝的百元水產專區，包含鮭魚、鯖魚、虱目魚、白帶魚、鱸魚、魩仔魚等多元品項，平均價格帶落在60元至100元，提供消費者便利即時料理的水產商品。

萊爾富抗通膨，推出2～3人份、平價同時訴求新鮮不減、品質良好的百元水產，滿足小家庭及單身上班族的日常採買與簡易料理需求。像是油脂豐富、肉質細緻的智利鮭魚切片170g，還有選用台灣產地直送的海釣現撈白帶魚切塊300g，而來自澎湖乾淨海域的一吉鮮澎湖魩仔魚（熟）110g，捕撈後迅速川燙鎖住鮮味，再經人工挑除雜質，無漂白，每款商品均為售價100元。

此外，萊爾富也提供不到百元價格的水產商品，滿足不同的消費者需求，像是省工又營養的無刺虱目魚肚片140g（單件售價99元），嚴選台南在地養殖虱目魚，經通過HACCP與ISO22000認證生鮮加工處理，全程低溫處理、人工去刺，是便利又省時的冷凍水產；還有來自挪威北大西洋純淨海域所孕育的元家輕鹽鯖魚 135g（單件售價80元），營養豐富、口感紮實鮮美；想擁有如親臨漁港般的道地美味，則可選擇台灣沿海野生現撈魷魚做成的冷凍魷魚圈120g（單件售價79元），將魷魚捕撈上岸後隨即急速冷凍，鎖住鮮度與海味，口感細緻Q嫩。

萊爾富抗通膨推百元水產新品搶市，即日起至4月2日於萊爾富732家指定門市購買指定商品即享任選2件8.8折優惠。（詳細優惠活動內容以門市公告為準）