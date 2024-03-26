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瘋媽祖穿帆布鞋跟隨遶境3天 男子甲溝炎復發腳趾痛又腫

中央社／ 台中26日電
台中市一名20多歲男子日前參加媽祖遶境，因長時間走路，腳趾不斷擠壓，造成左腳大拇趾甲溝炎復發。皮膚科醫師袁上雯（圖）以抗生素治療，並建議應選擇寬楦的運動鞋，平常指甲不要剪太短。圖／中央社
台中市一名20多歲男子日前參加媽祖遶境，因長時間走路，腳趾不斷擠壓，造成左腳大拇趾甲溝炎復發。皮膚科醫師袁上雯（圖）以抗生素治療，並建議應選擇寬楦的運動鞋，平常指甲不要剪太短。圖／中央社

20多歲男子有甲溝炎病史，日前他和朋友參加媽祖遶境，走了3天腳部充血腫脹，大拇趾的甲溝炎復發，他就診接受抗生素治療，冷凍治療移除增生的肉芽，症狀大幅緩解。

「3月瘋媽祖」，台中市1名20多歲男子和朋友參加媽祖遶境，他穿帆布鞋連走3天，因鞋子楦頭窄，腳趾不斷擠壓，左腳大拇趾甲溝炎復發，腳趾頭又紅又腫，每踩一步都會痛，他到診所就診。

皮膚科醫師袁上雯今天告訴媒體，長時間的走路或跑步容易讓腳部充血腫脹，若無足夠休息，原本有甲溝炎病史的患者容易復發。這名患者除甲溝炎外另併發化膿性肉芽腫，彷如趾甲旁多長了一塊肉，其實是摩擦刺激增生的肉芽組織，若無及早就醫，嚴重恐引發蜂窩性組織炎。

袁上雯說，甲溝炎就是俗稱的「凍甲」，因細菌感染造成，治療需用口服和外用抗生素，若是有化膿性肉芽腫產生，則要加做冷凍治療或電燒來移除增生的肉芽組織。腳盡可能抬高休息，讓腳趾的血液循環良好，才能縮短治療時間。

如何預防甲溝炎發作，袁上雯建議，選擇寬楦的運動鞋，鞋子不能太小太窄，平常指甲不要剪太短，指甲兩側不要往內剪進去，只要平剪就好，如有咬指甲或撕指甲習慣的人，要改掉壞習慣，否則長期下來還會造成指甲和甲床的變形。

媽祖 指甲 遶境

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