民眾聞「紅麴」色變 專家：看這2點可做好自我把關

許多民眾都有吃保健食品的經驗，不過日本卻有民眾，疑服用小林製藥公司的「紅麴保健食品」後，出現腎臟疾病，國內有業者曾進口該公司的原料，營養師指出，所有品項應逐批檢驗才能防堵食安漏洞；消費者則可透過公開的第三方檢驗報告自我把關，同時要注意報告效期、檢驗的項目是否完整等。

衛福部食藥署副署長林金富表示，該批保健食品並未輸至台灣，即日起停止日本「小林製藥」公司紅麴相關產品及原料輸入查驗申請，不得進口至台灣，而國內2家業者曾向該公司採購紅麴原料，2022年元旦至今年3月22日累計輸入56批原料、重量共1萬1115公斤，其中6批在邊境有抽驗紀錄，分別為3批檢驗橘黴素、黃麴毒素2批、1批輻射。

營養師廖欣儀指出，面對食安問題消費者若要保障權益，建議購買前先做品牌徵信，並且確認產品有通過「逐批檢驗」，避免花錢又損害健康。

家醫科醫師林佩瑜則說，法令要求下廠商被動地進行單次抽驗，和自主逐批檢驗的實質意義天差地遠，因為每次抽驗對製造商和品牌均是如臨大敵的重點業務，普通廠商只求能符合最低標準即可出貨，但真正敢做到成品逐批檢驗的品牌極少。

廖欣儀表示，一般廠商多採取抽樣檢驗，但抽樣檢驗有缺點，一旦原料來源或是品質不一很容易踩到雷，「所有品項逐批檢驗才能防堵食安漏洞！」因檢驗費用非常高昂，目前市面上只有少數廠商可以做到逐批檢驗，對消費者來說是比較安全的做法，除了逐批檢驗，消費者也可透過以下方式，了解所購買的保健食品是否做好完整的食安保障：

1.留意產品是否有「公開」檢驗報告：檢驗報告最好來自公正第三方的檢驗機構較為客觀，例如台灣檢驗科技（SGS）、全國公證（intertek）、台美檢驗（SuperLab）等，且報告公開在店頭或是產品官網可供快速查詢。

2. 注意報告的日期是否更新：每份報告都會標示其送驗的日期，如果廠商放的報告日期過時，代表可能過去某一批生產有檢驗，但是後續不一定有檢驗，那麼安全性也會降低。

3.注意檢驗的項目是否完整：以營養食品來說，常見的檢驗項目包含塑化劑、微生物、重金屬、農藥、三聚氰胺等，其中塑化劑跟微生物是多數產品都需要檢驗的項目，若產品中含有植物成分則需要檢驗重金屬跟農藥，若產品含有奶粉成分則最好要檢驗三聚氰胺

廖欣儀指出，有些廠商只檢驗其中一項就大肆宣傳有做檢驗，但多數消費者不易辨別，廠商自主檢驗正確的項目，對消費者才有有保障，營養補充要避免踩雷，除了留意廠商是否有做好自主把關之外，選擇信譽良好的品牌，且均衡飲食，任何食品都不要過量，才是最有用的自保之道。