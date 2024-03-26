2024年第一季新車 安全都有4顆星

LEXUS NX車系與HONDA FIT安全效能都不錯，但後座乘客在撞擊測試都有潛滑現象，仍需留意！交通部26日公布113年度臺灣新車安全評等(TNCAP)第一批評等結果，其中LEXUS NX獲得五顆星評等，HONDA FIT獲得四顆星評等，FIT主要是因為兒童保護未達72%，因此評級受到影響。

NX保護率較高

車輛安全審驗中心技術人員指出，LEXUS NX200於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護93%、兒童保護88%、行人保護83%及安全輔助72%，依據星級評等平衡標準規定，NX車型整體星級評等為五顆星。另外，NX較進階的車款（如250），因業者並未提供自費檢測，所以並未包含在這次新車評比報告中。

技術人員表示，NX車系在全寬撞擊測試中，由於後座乘客未能有效束縛，以致骨盆滑到安全帶下方，出現潛滑現象，因此在保護性能上有扣分。另外，HONDA FIT於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護81%、兒童保護72%、行人保護81%及安全輔助67%，依據星級評等平衡標準規定，FIT車型整體評等為四顆星。

第四季會評比MODEL Y

「FIT也會出現潛滑現象，且後座乘客碰撞過程中頭部向前偏移較大！」技術人員坦言，保護性能因此也有被扣分。另外，在前排座椅與後排座椅鞭甩測試後，前座的乘員頸部保護性能為「尚可」，而緊急煞車輔助的市區部分，也因為前排座椅鞭甩保護性能未達優良，因此不予給分，讓整體安全輔助分數較低。

媒體詢問今年未來的新車測試規劃，車輛安全審驗中心執行長周維果表示，交通部今年會測試4款，加上業者自費2款，總共會有6款新車，包括Nissan X-TRAIL與Honda CR-V等。

記者關注特斯拉的MODEL 3與MODEL Y要何時進行測試，交通部公運司長林福山表示，Y會在第四季、3會在明年第1季。

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