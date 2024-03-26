快訊

超標近40倍...日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：50公斤全數退運銷毀

遠百信義A13寶林茶室爆食物中毒1死 三重聯醫還原39歲男搶救過程

怪男台北車站隨機噴辣椒水 旅客狂咳嗽喊「差點死在那」

2024年第一季新車 安全都有4顆星

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

LEXUS NX車系與HONDA FIT安全效能都不錯，但後座乘客在撞擊測試都有潛滑現象，仍需留意！交通部26日公布113年度臺灣新車安全評等(TNCAP)第一批評等結果，其中LEXUS NX獲得五顆星評等，HONDA FIT獲得四顆星評等，FIT主要是因為兒童保護未達72%，因此評級受到影響。

NX保護率較高

車輛安全審驗中心技術人員指出，LEXUS NX200於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護93%、兒童保護88%、行人保護83%及安全輔助72%，依據星級評等平衡標準規定，NX車型整體星級評等為五顆星。另外，NX較進階的車款（如250），因業者並未提供自費檢測，所以並未包含在這次新車評比報告中。

技術人員表示，NX車系在全寬撞擊測試中，由於後座乘客未能有效束縛，以致骨盆滑到安全帶下方，出現潛滑現象，因此在保護性能上有扣分。另外，HONDA FIT於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護81%、兒童保護72%、行人保護81%及安全輔助67%，依據星級評等平衡標準規定，FIT車型整體評等為四顆星。

第四季會評比MODEL Y

「FIT也會出現潛滑現象，且後座乘客碰撞過程中頭部向前偏移較大！」技術人員坦言，保護性能因此也有被扣分。另外，在前排座椅與後排座椅鞭甩測試後，前座的乘員頸部保護性能為「尚可」，而緊急煞車輔助的市區部分，也因為前排座椅鞭甩保護性能未達優良，因此不予給分，讓整體安全輔助分數較低。

媒體詢問今年未來的新車測試規劃，車輛安全審驗中心執行長周維果表示，交通部今年會測試4款，加上業者自費2款，總共會有6款新車，包括Nissan X-TRAIL與Honda CR-V等。

記者關注特斯拉的MODEL 3與MODEL Y要何時進行測試，交通部公運司長林福山表示，Y會在第四季、3會在明年第1季。

【更多精采內容，詳見

X 交通部 行人

延伸閱讀

2車廠將自費受評新車安全評等 首輛電動車評測年底出爐

2024第一季TNCAP撞測出爐 Honda Fit僅獲4星 Lexus NX則得到5星評級

交通部車評結果 LEXUS NX 和 HONDA FIT 分獲五顆星和四顆星評等

今年首季新車安全評等 LEXUS NX、HONDA FIT受評出爐

相關新聞

日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：超標近40倍

日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物！衛福部食藥署今天公布，彩津國際股份有限公司從日本進口的「焙乾秋刀魚節」，在邊境檢出一級致...

五一勞動節全國放假？陳建仁：兩周宣布

五一勞動節是否全國放假備受關注。行政院長陳建仁今天在立法院備質詢時表示，已與跨部會討論過，目前正在與民間團體溝通，約2周...

北部大體老師分布不均 醫學院出奇招爭遺體 還有公道價

大體老師是醫學生理解人體構造的重要課程，近年各地醫學院校卻傳出大體老師荒情況。北區8家醫學院校共組遺體捐贈中心負責分配大...

影╱大水蟻紛飛！鄭明典：雷陣雨季節接近了

氣象局前局長鄭明典在臉書發文指出，大水蟻紛飛！應該是潮濕的南風引發的現象，雷陣雨季節接近了。

2業者曾進日本「小林製藥」紅麴原料 56批檢驗紀錄曝光

日本「小林製藥」紅麴食品疑導致腎臟病，目前共26人住院中；雖該款保健食品沒有輸入台灣，但國內有2家業者，曾輸入該公司的紅...

民眾聞「紅麴」色變 專家：看這2點可做好自我把關

許多民眾都有吃保健食品的經驗，不過日本卻有民眾，疑服用小林製藥公司的「紅麴保健食品」後，出現腎臟疾病，國內有業者曾進口該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。