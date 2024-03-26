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都市農業高碳排？ 自耕農：運輸成本低

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

在家種蔬菜是減碳還是助長暖化？有研究指出，歐美的都市農業汙染與碳排比傳統農業還高6倍，該研究認為都市中的花園、溫室碳足跡密度相當高，但卻有自耕農認為，都市農業（或園藝）可減少交通碳足跡，且對生態有益，加上近年來回收觀念提升，都市農業的效益不能只從減碳來看。

都市農業單位碳排高

根據《英國廣播公司》報導，近年來都市農業逐漸興起，民眾也開始在家種菜、甚至養牲畜，自耕農歐玟認為，都市花園對環境影響低、低碳排，對環境友善。但近日有研究指出，歐美的都市農業產生的污染，是傳統農業的6倍，讓很多人相當驚訝。

該研究指出，社區花園產生的單位二氧化碳排放量（CO2e）是0.81公斤，比傳統農業0.07公斤還多，但歐玟認為，該研究沒有納入家庭後院的CO2e，雖然也有0.34公斤，但比起0.81公斤少很多。研究論文的作者、密西根大學博士候選人豪斯坦言自己收到很多不滿的電子郵件反映，但他希望藉由研究開啟減碳的對話。

增加回收、減少化肥

豪斯在自己家後院也有種蔬菜，他也坦言研究並未將規模較大的垂直農場納入傳統農業範圍，而一般傳統農業因為經濟壓力，一定會讓生產效率極大化，造成極低的單位碳排。可是以整體量來說，傳統農業每年製造5%左右的溫室氣體，而都市農業的總排放量遠低於傳統農業。

「若能增加回收比例、減少使用化肥，在家種蔬菜的碳排就能壓下來！」豪斯舉例，若種植番茄、蘆筍等溫室作物，或是常需要進口的農產，就可減少碳足跡。不過「低碳管理花園」的作者尼克絲對此研究也多有微詞，她認為，都市農業耕種概念的改變，如減少殺蟲劑、塑膠的影響比想像中大，不應該被忽略。

花園可吸引蜜蜂

另外，自己種蔬菜的心理健康效益，還有可自行確保食物無農藥也是都市農業的優點。還有研究在德國柏林與慕尼黑39個社區花園測試，發現這些花園還是許多瀕臨絕種植物的棲息地，且許多授粉昆蟲（如蜜蜂）也聚集在此，有助生態發展。

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減碳 蜜蜂 足跡

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