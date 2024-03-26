北部大體老師分布不均 醫學院出奇招爭遺體 還有公道價

大體老師是醫學生理解人體構造的重要課程，近年各地醫學院校卻傳出大體老師荒情況。北區8家醫學院校共組遺體捐贈中心負責分配大體老師，但知情人士指出，中心雖限制各院校不得用喪葬補助爭取家屬捐贈，但各醫療體系仍遊走灰色地帶提供經費，導致大體老師在全台院校大體老師分布不均，而醫學生人數偏多的台北醫學大學，與北部其他醫學院校相比，大體老師數量相對吃緊。

台北醫學大學解剖學科主任洪君琳表示，北醫大自新冠疫情期間起放寬大體老師收取標準，只要能夠執行防腐的遺體，學校都願意接收，藉此達到醫學系每15位學生1位大體老師，牙醫系每30位學生1位大體老師的比率。

國防醫、台大、陽明、北醫、長庚、輔大、馬偕、清大共8家醫學院系共組北區遺體捐贈中心，負責聯繫遺體捐贈及分配事宜。不過，捐贈遺體時家屬可循「指定捐贈」模式要求捐贈至特定學校，家屬不指定者才會由中心依順位平均分配，加上部分院校以喪葬補助方式吸引家屬捐贈，導致各校大體老師分布嚴重不均。

洪君琳表示，多數家屬選擇捐贈學校時，會以較知名的醫療學校如台大、陽明；退休老兵及榮民則會選擇國防醫學體系；慈濟則因宗教背景，加上證嚴法師近年倡議捐贈遺體，有不少信徒指定捐贈；北醫因為沒有特定宗教、文化色彩，必須靠一般大眾捐贈，大體老師數量吃緊，每年僅約13位大體老師。

北區遺體捐贈中心為避免大體捐贈的對價關係，要求醫學院校不得以喪葬補助費「搶遺體」。洪君琳表示，北醫遵守規定，並未提供大體老師家屬任何補助，僅透過追思會與家屬一起緬懷先人對醫學生的貢獻，但仍聽聞有家屬因補助考量，轉而捐贈其他院校。

一位消息人士透露，不少醫學院校為兼顧留在捐贈中心的資格，又希望藉由喪葬補助提升家屬指地捐贈意願而各出奇招：中心僅規定「學校」不得給予喪葬補助，一家在全台甚具規模的醫療體系，就不以醫學院名義提供經費，而是由醫院方面出錢；有些院校則會透過校友會出資規避違規嫌疑。而業界還存在「公道價」5萬元台幣。

該名消息人士指出，受喪葬補助影響，加上大型醫療體系多有分院、校分部等資源可存放大體老師，有些北部學校庫存眾多，甚至存放超過6年才取出使用。洪君琳則表示，北醫目前並無大體老師備用庫存，萬一隔年大體老師數量減少，恐會面臨每位大體老師使用學生人數上升的情況，讓醫學生實際動手的機會連帶下降。