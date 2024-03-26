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第二次碳費費率審議會今登場 經濟衝擊評估為討論重點

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部第二場碳費費率審議會今登場，碳費制定將進入實質討論。圖／聯合報系資料照片
環境部第二場碳費費率審議會今登場，碳費制定將進入實質討論。圖／聯合報系資料照片

環境部今天下午14時將召開第二次碳費費率審議委員會，由於首場會議並未在碳費制定有實質討論。審議委員表示，3月即將結束，希望在今年第一季能有初步費率，但是否今天能有相關結論，「看起來可能不會」。

環境部今天將召開第二次碳費費率審議委員會，討論事項包含碳費費率之經濟衝擊評估方法及國際碳定價實施情形。

審議委員、環境權保障基金會研究員林彥廷表示，在這次的費率審議會上希望可以知道官方對收取碳費的各種影響評估，以及環境部具體在做的模擬評估具體有哪些，包含對消費者物價指數（CPI）的討論，以及收取碳費對2030年以前的減碳目標有什麼預期成效等。

針對產業提出碳費的優惠費率部分，林彥廷指出，希望在沒有優惠費率前提下是以每公噸500元起徵，畢竟沒有合理的價格難以促成有效減碳，環境部也應將現有的減碳政策都拿出來討論。

審議委員、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，這次的審議會將進入碳費制定的實質內容討論，包含費率制定要考量的元素，但是否今天會有結論，目前看來可能不會有結論，但希望能儘速訂定，好讓收費期程按規劃上路。

減碳 環境部 總監

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