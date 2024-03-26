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要帶傘！北東今陰短暫雨轉涼 周五、周末水氣多

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今微弱鋒面掠過，東北季風短暫增強，北東天陰短暫雨，氣溫下降轉涼，出門最好帶傘。聯合報系資料照片
今微弱鋒面掠過，東北季風短暫增強，北東天陰短暫雨，氣溫下降轉涼，出門最好帶傘。聯合報系資料照片

天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，今微弱鋒面掠過，東北季風短暫增強，北東天陰短暫雨，氣溫下降轉涼，但中南部天氣穩定，晴到多雲。周五鋒面再來，中北部及東北天氣再轉陰雨。

方俊元指出，鋒面已逐漸接近，比較強的結構沒有直接通過台灣，受鋒面尾端掠過影響，今北部逐漸轉陰至多雲，有短暫雨機會，隨鋒面愈往南通過，降雨區域往東半部移動，接著就是東北季風南下，中南部比較穩定，大致晴到多雲，午後山區偶有零星雨。

方俊元指出，這波冷空氣強度較弱，中南部影響較小，主要還是在北部、東部降溫較多，北部、東部大致17-26度、中部19-31度、南部22-31度。

方俊元指出，這波東北季風明天白天逐漸減弱，東半部大致多雲時陰偶有短暫降雨，其餘各地晴到多雲。周四整體水氣較多，各地普遍多雲天氣，午後各地山區、中南部有局部短暫陣雨出現機會，氣溫比周三高一些。

方俊元指出，周四晚間到周五清晨，台灣附近逐漸有微弱鋒面形成通過，中北部及東部天氣再次轉差，午後各地山區有短暫陣雨機會。

周末台灣附近大致都是西南風環境為主，方俊元說，大氣環境較不穩定，環境水氣較多，南部山區及中北部午後有短暫陣雨出現可能，氣溫持續暖熱，感受上比較悶熱。

東北季風 氣溫

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