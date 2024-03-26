健康你我他／皮膚乾全身癢 擦乳液多喝水

皮膚癢雖不是大病，但持續的搔癢卻會造成生活的不便。人吃五榖雜糧，總會有一些小病小痛，有一次我的雙腳出現搔癢的症狀，原以為是家中塵蟎較多，才會引起皮膚癢，但是後來看了醫師之後，才知道我的體質已悄悄在改變。

醫師說我的皮膚癢並不是塵蟎引起的，是我的膚質偏向亁燥，如果皮膚太乾燥時，腳或身體就會開始出現過敏變癢。我認真的問醫師：「如果擦乳液保養，可以改善嗎？」醫師說：「會有改善，但盡量不要讓皮膚變得太乾燥，否則還是會發生搔癢的情形。」

醫師開了擦皮膚的藥膏給我，擦了之後，果真有改善，我也常用乳液擦拭雙腳和其他乾燥的皮膚。但光靠擦藥膏和抹乳液覺得還不夠，我還會多喝水來維持體內水分。

我每天讓自己有足夠的休息時間，如果免疫力變好了，很多身體不舒服的地方，會很快修復，也會好得快。家裡會定期拖地和打掃，讓家中的灰塵和塵蟎不要累積太多，這樣才能減少細菌或病毒感染，避免生病。

台灣是個四季都溫暖的國家，居住環境要保持清潔，才能讓身體維持在良好的狀態，身體健康真的比財富更重要，有了健康的身體，就能做自己想做的事，身心會更開朗。