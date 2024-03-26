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清明應景食品抽驗 3件不合格

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市衛生局稽查抽驗清明應景食材，結果1件豆干碎丁、1件豆干絲、1件花生粉不符規定，已要求業者停止販售，將追溯食品來源後，依法開罰。圖／北市衛生局提供
北市衛生局稽查抽驗清明應景食材，結果1件豆干碎丁、1件豆干絲、1件花生粉不符規定，已要求業者停止販售，將追溯食品來源後，依法開罰。圖／北市衛生局提供

清明連假將至，北市衛生局稽查潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等，計抽驗49件產品，其中豆干碎丁、豆干絲、花生粉各1件不符規定，並要求業者停止販售，將追溯食品來源，依法開罰。

衛生局表示，這波檢驗有3件不合格，其中信義區阿泓潤餅「豆干碎丁」及內湖區麗山市場第70攤「豆干絲」檢出食品添加物防腐劑苯甲酸超標，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準；內湖區豪棧小吃店1件花生粉檢出黃麴毒素超標，不符食品汙染物質及毒素衛生標準規定。

衛生局已令販售業者立即下架，其中阿泓潤餅「豆干碎丁」來源自外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理，另1件不符規定花生粉行政調查中，如違規屬實，製造業者依違反「食品安全衛生管理法」處3萬元以上300萬元以下罰鍰；麗山市場第70攤「豆干絲」來源尚在追查，若業者無法提供確切來源，將依法處3萬元罰鍰。

衛生局提醒，「苯甲酸」是常見防腐劑又稱「安息香酸」，過量食入會引起腹瀉、胃痛等身體不適症狀；「黃麴毒素」為誘發肝癌的主要毒素之一，具有極高熱安定性，需在極高溫(237~306°C)才可被消滅，呼籲民眾購買須多加注意。

內湖 潤餅 衛生局

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