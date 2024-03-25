快訊

新北驚傳命案！疑為女人爭風吃醋 47歲老闆持刀割頸殺死前員工

幸運兒僅花55元！大學超商開出千萬特別獎 校方急發文喊「快對發票」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱如夏暫歇！明北東降溫轉雨 「這日」最冷下探16度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
暖熱如夏稍歇，中央氣象署指出，明天鋒面通過，東北季風影響，北部、東半部轉雨轉涼，其中台北降至23至24度，相比今天降幅6至7度。示意圖。圖／本報資料照片
暖熱如夏稍歇，中央氣象署指出，明天鋒面通過，東北季風影響，北部、東半部轉雨轉涼，其中台北降至23至24度，相比今天降幅6至7度。示意圖。圖／本報資料照片

暖熱如夏稍歇，中央氣象署指出，明天鋒面通過，東北季風影響，北部、東半部轉雨轉涼，其中台北降至23至24度，相比今天降幅6至7度；周三清晨相對涼，北部下探16度。周四起，微弱鋒面通過又擺盪，除了北東地區，周六起中部山區亦將降雨。

中央氣象署預報員劉宇其表示，明天鋒面通過，東北季風影響，天氣轉變轉涼，北部、東半部可能有短暫雨，北部降雨集中上半天，下半天逐步趨緩，東半部整天斷續有短暫陣雨。這波東北季風，對中南部影響不大，明天中南部可能多雲到晴，天氣溫暖。

周三水氣明顯減少，只剩東半部短暫雨，西半部恢復多雲到晴。周三雖有東北季風持續影響，但主要是涼意集中於清晨，北部白天高溫26度，周四東北季風減弱後溫度就回升。

劉宇其指出，周四至下周一，預估並無其他冷空氣影響，不過因鋒面還在台灣附近活動，天氣仍稍有改變，估周四水氣增多，東半部短暫雨，西半部白天雲量增多。

他說，周四晚上到周五，有微弱鋒面通過台灣上空，北部、東半部短暫雨，因結構不太好，雨勢不一定大。

劉宇其說，周四後，鋒面在台灣附近擺盪，因此預報不確定高，仍待持續觀測。周六至下周一，鋒面在台灣北方，北部、東北部地區及中部山區，偶有短暫雨，其他地區維持多雲。

溫度方面，今天台北高溫30度，明天預估降至23至24度，大概有6至7度降幅；較涼時間點在周三清晨，屆時北部地區16至17度。周三北部高溫26度，周四北部28度，直到周末都是28度。

至於中南部，他說，未來一周溫度起伏影響不大，高溫維持29至30度，低溫21至22度。

此外，劉宇其提醒，明天金馬澎以及西半部清晨留意霧，可能影響能見度。

東北季風 高溫

延伸閱讀

明鋒面快閃 這些地區會下雨

明持續熱如夏！高溫坐穩3字頭「日夜溫差逾10度」 這日變天轉雨

今天熱爆上看36度高溫 周二北台灣變天降溫轉雨

今高溫飆35度！創入春最高溫 下周迎東北季風這日起變天

相關新聞

熱如夏暫歇！明北東降溫轉雨 「這日」最冷下探16度

暖熱如夏稍歇，中央氣象署指出，明天鋒面通過，東北季風影響，北部、東半部轉雨轉涼，其中台北降至23至24度，相比今天降幅6...

地牛翻身！花蓮近海芮氏規模4.6地震 最大震度花蓮縣3級

中央氣象署發布第015號顯著有感地震報告，今晚6時13分，位於花蓮縣近海發生芮氏規模4.6地震，地震深度42.3公里。

大獎中獎清單一次看！全家統一發票千萬特別獎落南台灣這縣市

統一發票113年1～2月開獎囉！全家便利商店本期中獎發票共有10位幸運兒中大獎，其中有4位消費者花費百元內就幸運中獎。本...

日本爆食人菌疫情...台大醫：像肌肉被吃了 籲6大族群注意

日本男足原訂於明（26日）日至北韓出戰2026年男子世足資格賽第2輪，但卻遭平讓當局以日本正在流行「暴發性A型溶血性鏈球...

多用輔具減輕照服員搬運負擔 田恒玉落實「零抬舉」獲啟智協會肯定

弘光科大健康事業管理系校友田恒玉目前在保育院任職，感受身心障礙機構員工工作壓力、職業倦怠等問題，她推動零抬舉政策，減輕照...

買45元咖啡中千萬！7-ELEVEN統一發票特別獎獎落「這縣市」

財政部今公布最新一期2024年1～2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出14名百萬富翁得主，包含1張千萬特別獎、3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。