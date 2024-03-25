熱如夏暫歇！明北東降溫轉雨 「這日」最冷下探16度

暖熱如夏稍歇，中央氣象署指出，明天鋒面通過，東北季風影響，北部、東半部轉雨轉涼，其中台北降至23至24度，相比今天降幅6至7度；周三清晨相對涼，北部下探16度。周四起，微弱鋒面通過又擺盪，除了北東地區，周六起中部山區亦將降雨。

中央氣象署預報員劉宇其表示，明天鋒面通過，東北季風影響，天氣轉變轉涼，北部、東半部可能有短暫雨，北部降雨集中上半天，下半天逐步趨緩，東半部整天斷續有短暫陣雨。這波東北季風，對中南部影響不大，明天中南部可能多雲到晴，天氣溫暖。

周三水氣明顯減少，只剩東半部短暫雨，西半部恢復多雲到晴。周三雖有東北季風持續影響，但主要是涼意集中於清晨，北部白天高溫26度，周四東北季風減弱後溫度就回升。

劉宇其指出，周四至下周一，預估並無其他冷空氣影響，不過因鋒面還在台灣附近活動，天氣仍稍有改變，估周四水氣增多，東半部短暫雨，西半部白天雲量增多。

他說，周四晚上到周五，有微弱鋒面通過台灣上空，北部、東半部短暫雨，因結構不太好，雨勢不一定大。

劉宇其說，周四後，鋒面在台灣附近擺盪，因此預報不確定高，仍待持續觀測。周六至下周一，鋒面在台灣北方，北部、東北部地區及中部山區，偶有短暫雨，其他地區維持多雲。

溫度方面，今天台北高溫30度，明天預估降至23至24度，大概有6至7度降幅；較涼時間點在周三清晨，屆時北部地區16至17度。周三北部高溫26度，周四北部28度，直到周末都是28度。

至於中南部，他說，未來一周溫度起伏影響不大，高溫維持29至30度，低溫21至22度。

此外，劉宇其提醒，明天金馬澎以及西半部清晨留意霧，可能影響能見度。