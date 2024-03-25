零碳能源新選擇 中研院與台船簽署備忘錄加速黑潮發電

中央研究院今日與台灣國際造船股份有限公司簽署「海洋能技術發展應用合作備忘錄」。中研院長廖俊智表示，中研院正研發製造100瓩（kW）洋流渦輪發電機，預計今年在台東外海下水測試。雙方合作將結合中研院的海洋能研究能量，以及台船公司在海事工程的優勢，加速「黑潮發電」的海上測試與布建。

廖俊智指出，全球淨零轉型的關鍵，在於創新科技的即時研發與應用實踐。台灣東部黑潮是全球第二大洋流，臨近海岸、流速強、穩定性高，可開發的海流能潛能相當可觀。海洋流全年各時段皆可發電，且發電過程不須使用燃料、不會排放溫室氣體或汙染物，因此成為基載電力新希望。台灣在過去十幾年已投入研發海洋能發電技術，但在選址及海事工程、洋流發電機固定及電纜輸送技術方面一直遭遇挑戰。

中研院兩年前發布《台灣淨零科技研發政策建議書》，建議政府儘速推動海洋能的開發，被喻為「淨零5支箭」。並在關鍵議題研究中心內設置「海洋能專題中心」積極投入研發，已在海洋流偵測、洋流渦輪發電機製造、錨定方法研發上取得進展。經執行東部海域船次調查，逐步建置黑潮精細觀測與模擬數值資料，初步選定臺東成功外海海流較穩定、海床地質條件較佳處，做為黑潮發電可能的布建場址。

中研院表示，正研發製造100瓩洋流渦輪發電機，如潛艇般具有抗腐蝕、抗壓的能力，並預計今年展開現地投放測試。而台船為我國最大的造船公司，希望透過台船的船舶製造與維修、支援離岸風電等海事工程技術，研發端連結應用端，加速技術落地實踐，幫助台灣儘速提升零碳電力的占比。

台船董事長鄭文隆表示，因應國際環保法規提升和航運業減碳需求，台船近年來積極投入綠色能源研發，包括設計建造海洋研究船、環保船舶、智慧節能減碳技術及儲能系統等。他強調，中研院「黑潮發電技術」已有初步進展，與台船在船舶製造與海洋工程的豐富經驗結合，將為海洋能源技術的實現提供穩固基礎。