潛伏結核感染1年後變結核病 醫示警這類族群當心

台南24歲陳先生因外公被診斷罹患肺結核接受接觸者檢查，發現其患有潛伏結核感染，陳某後續因故未接受短期3個月完整治療，1年後開始有咳嗽及發燒等症狀，求診醫師發現已發病成肺結核，幸經6個月抗結核藥物治療後順利康復。

衛福部新營醫院今年中加入長照機構加強型結核病防治計畫，今發布上述案例，胸腔內科主任汪政德醫師說明，患者感染結核菌但尚未發病時，稱為潛伏結核感染（簡稱LTBI）。潛伏結核感染，相較於肺結核，是不會傳染給旁人的。

他指出，結核菌就像是冬眠一樣跟被感染者和平相處，可長期潛存在宿主體內，等宿主免疫力變差時才發病；一般人受到感染後一生中約有5至10%機會發病，產生咳嗽、發燒、體重減輕等症狀，或胸部X光異常，治療時間至少6個月，且有傳染給他人及死亡的風險。感染後，首2年內的發病機率最高。

汪政德指出，除接觸者外，其他容易造成結核病發病危險因子，例如糖尿病、血糖控制不佳、高齡、免疫機能不全者、末期腎臟病患者等高危險群也應留意，如能適時給予抗結核藥物治療潛伏感染，則可有效減少日後發病機會。

汪政德提醒，潛伏結核感染若不處理，未來可能會演變成肺結核，若為藥癮者、末期腎疾病需腹膜透析或血液透析者(俗稱洗肚子、洗腎)、45歲以上糖化血色素(HbA1c)>9.0%的糖尿病病人、60歲以上慢性阻塞性肺病(COPD)病人、塵肺症個案，或已發現有潛伏結核感染風險，應盡速前往新營醫院就診。