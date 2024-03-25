快訊

超高膽固醇與動脈硬化無關？教授告訴你生酮飲食問題出在哪

機艙內最髒地方就在你前方！空姐揭「超噁內幕」勸千萬別碰

電價漲挨酸「今有美花烘焙」 蔣萬安：中央不需刻意美化

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席台北首都盃國際技能競賽受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席台北首都盃國際技能競賽受訪。記者林麗玉／攝影

電價審議委員會拍板電價調漲，4月起電價平均調幅約11％，經濟部卻以圖文舉例，說每月用電700度以下的北部連鎖烘焙坊每日僅增2元，引發立委李彥秀批經濟部與台電「邏輯死亡」，更諷刺「昔有用愛發電，今有美花烘焙」；台北市長蔣萬安今天也表示，中央不需要刻意美化，應該要能體恤民眾及小店家承受的壓力。

四月漲電價「蝴蝶效應」浮現，已傳出有房東通知要調漲房租或電價「扒兩層皮」，還有青年房貸族憂，衝擊生活品質，「現在連吃飯都要省一點」。蔣萬安今天出席台北首都盃國際技能競賽受訪表示，中央應該要能夠體恤基層民眾的心聲，要能夠苦民所苦，不管是民眾或是小店家，在這一波電價上漲，其實是受到影響跟衝擊。

蔣萬安說，漲電價這個部分，包括之前幾次有談到對地方政府，包括相關交通運輸、北捷，其實受到很大的衝擊、沉重壓力。所以他很希望中央能夠了解到地方政府、基層民眾、各個店家在這一波所受到影響之下所承受的苦。

至於北捷的部分，蔣說，他也會持續跟中央來反映，爭取相關的補助。市府也會非常努力開源節流，透過各種方式希望能夠減輕這樣沉重負擔。

媒體追問蔣，指經濟部稱原來用電量700度以下的烘焙業者，是沒有烘焙機器的烘焙業者，甚至還有牛肉麪店反映，如果每個月月用電量要達到1500度以下的話，必須不開冷氣。蔣說，中央不需要刻意美化，也就是說其實在這一波電價上漲確定之後，其實更應該要能夠體恤民眾及這些小店家它所承受的壓力。

蔣說，中央應該好好的去了解、傾聽，甚至怎麼樣能夠協助將這樣的衝擊降低，而不是做一個這樣的圖稿刻意美化、不切實際。

烘焙 電價

延伸閱讀

監察院要查大巨蛋公安 李四川代表說明 蔣萬安回應了

柯文哲轟李四川簡單哪輪到你..蔣萬安用這10字酸爆柯Ｐ

警監視器弊案..綠質疑市府恐有內鬼？蔣萬安：全面清查

台智光案大戰！蔣萬安反擊 即刻解除柯文哲任內2200元專案費率合約

相關新聞

千萬特別獎落誰家？1-2月統一發票今天開獎

今（113）年1-2月期統一發票獎今天電視直播開獎。本期千萬特別獎獎號為...

漲電價中捷票價恐影響 盧秀燕點名這些機構凍漲：政府該做好配套

經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，將進一步推升國內物價壓力。台中市長盧秀燕認為，電價調漲政府應做好相...

清明應景食品北市抽驗3件不合格 豆干防腐劑超標 花生粉有致癌物

清明連假將至，不少人也紛紛準備相關應景食物，北市衛生局針對潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素...

花東快條例違憲？傅崐萁以求婚為例追問 王國材二度拍桌痛批

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，今立法院交通委員會審查，交通部在會議報告書指出，條例窒礙...

曾文水庫蓄水率今晨跌破五成 水利署官員：請珍惜水資源

台灣最大曾文水庫因供水、又碰上多日沒有下雨，今天凌晨蓄水率跌破五成，剩下49.54且持續下降，與連通的烏山頭水庫合計蓄水...

蔡志浩為「不買書」致歉 「表達不當」探索書店新方向

台灣使用者經驗設計協會理事長蔡志浩日前在臉書上發表「獨立書店：逛與不逛的掙扎」，身為獨立書店訪視員卻坦言「不買書」引發風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。