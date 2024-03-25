電價漲挨酸「今有美花烘焙」 蔣萬安：中央不需刻意美化
電價審議委員會拍板電價調漲，4月起電價平均調幅約11％，經濟部卻以圖文舉例，說每月用電700度以下的北部連鎖烘焙坊每日僅增2元，引發立委李彥秀批經濟部與台電「邏輯死亡」，更諷刺「昔有用愛發電，今有美花烘焙」；台北市長蔣萬安今天也表示，中央不需要刻意美化，應該要能體恤民眾及小店家承受的壓力。
四月漲電價「蝴蝶效應」浮現，已傳出有房東通知要調漲房租或電價「扒兩層皮」，還有青年房貸族憂，衝擊生活品質，「現在連吃飯都要省一點」。蔣萬安今天出席台北首都盃國際技能競賽受訪表示，中央應該要能夠體恤基層民眾的心聲，要能夠苦民所苦，不管是民眾或是小店家，在這一波電價上漲，其實是受到影響跟衝擊。
蔣萬安說，漲電價這個部分，包括之前幾次有談到對地方政府，包括相關交通運輸、北捷，其實受到很大的衝擊、沉重壓力。所以他很希望中央能夠了解到地方政府、基層民眾、各個店家在這一波所受到影響之下所承受的苦。
至於北捷的部分，蔣說，他也會持續跟中央來反映，爭取相關的補助。市府也會非常努力開源節流，透過各種方式希望能夠減輕這樣沉重負擔。
媒體追問蔣，指經濟部稱原來用電量700度以下的烘焙業者，是沒有烘焙機器的烘焙業者，甚至還有牛肉麪店反映，如果每個月月用電量要達到1500度以下的話，必須不開冷氣。蔣說，中央不需要刻意美化，也就是說其實在這一波電價上漲確定之後，其實更應該要能夠體恤民眾及這些小店家它所承受的壓力。
蔣說，中央應該好好的去了解、傾聽，甚至怎麼樣能夠協助將這樣的衝擊降低，而不是做一個這樣的圖稿刻意美化、不切實際。
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