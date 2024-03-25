清明應景食品北市抽驗3件不合格 豆干防腐劑超標 花生粉有致癌物

清明連假將至，不少人也紛紛準備相關應景食物，北市衛生局針對潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所進行抽驗，總計49件產品中，其中有豆干碎丁1件、豆干絲1件、花生粉1件不符規定，以要求業者停止販售，將追溯食品來源後，依法開罰。

衛生局表示，分別抽查潤餅皮專賣店、廟宇周邊食品販售店、市場、連鎖超市及批發零售業者等地點，抽驗49件應節食品，包含潤餅成品2件、潤餅皮4件及其餡料豆芽菜5件、花生粉10件、豆干絲7件等、豆干8件、糕粿類食品5件、零食3件及色彩鮮豔祭祀食品5件，共22件。

衛生局說，檢驗結果有3件不合格者，其中信義區阿泓潤餅「豆干碎丁」及內內湖區麗山市場第70攤「豆干絲」檢出食品添加物防腐劑苯甲酸超標，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定，內湖區豪棧小吃店1件花生粉檢出黃麴毒素超標，不符食品中污染物質及毒素衛生標準規定。

衛生局已令販售業者立即下架，其中阿泓潤餅「豆干碎丁」來源為外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理，另有1件不符規定花生粉行政調查中，如經查違規屬實，製造業者依違反「食品安全衛生管理法」第18條，並依同法第47條規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；麗山市場第70攤「豆干絲」來源尚在追查，若業者無法提供確切來源，將依法處3萬元罰鍰。