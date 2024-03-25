花東快條例違憲？傅崐萁以求婚為例追問王國材二度拍桌痛批

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，今立法院交通委員會審查，交通部在會議報告書指出，條例窒礙難行，無法推動；審查前夕朝野展開攻防，引發關注。傅崐萁今質詢交通部王國材時，以「求婚」為例追問是否真心支持花東興建，隨後又兩度震怒拍桌，酸王被民進黨派系新潮流培育，痛斥國會審議輪得到交通部說三道四？

對於傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，民進黨立院黨團總召柯建銘昨批評，憲法規定立委的權力就是質詢、修法等，由立委提特別條例、特別預算要限期完成，已侵犯行政權，違反權力分立原則，此舉違憲。

交通部也在今天會議報告指出，基於憲政分際，充分尊重行政權完整，不宜擅為增加預算支出，本條例「確有窒礙難行之處，致無法推動。」

立法院交通委員會今天審查之際，傅崐萁質詢時指出，從總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴，以及民進黨提名的立委候選人都告訴民眾，列花東建設為主要政見，民進黨告訴東台灣人民，如此支持花東建設，均衡台灣發展，支持交通平權，大選完才短短2個月，他要請教王國材，對花東快興建是打從內心深處支持嗎？

王國材答覆：支持，才會重啟可行性；傅崐萁追問，「這是真心嗎？你現在愈來愈像政治人物！」王說，真心，要不然就不會重啟。

傅崐萁又說，重啟是立法院決議，並要王國材摸著良心，「想像在求婚當下，對你太太求婚說的是不是真心話」，究竟是否支持花東快興建？

王國材則說，「更明確來說，是不反對。」傅崐萁回應，剛才是支持，現在是不反對，「等於你問太太願意嫁給我嗎？」變成「我不反對你嫁給我」，接下來要變成「你不要嫁給我嗎？」

王國材解釋，他希望從相關評估去證明；傅崐萁隨後表示，現在是問以交通人立場，這條路要不要興建？王國材說，他不反對，但一定要經分析評估可行。

傅崐萁酸王國材，從開始支持，到不反對，再到評估，「新潮流把你培育成這樣？不容易！三階段回答問題。」

傅崐萁強度，若通過花東快條例，對交通部是幫了一把，條例通過更好做事，結果交通部的報告如此羞愧交通人，「什麼叫窒礙難行，什麼叫違憲？」

傅崐萁痛批二度拍桌，不知道你們司長還兼大法官？法律由你們交通部解釋嗎，實在羞愧，什麼時候輪到你們解釋，連立法委員都不能解釋法律，「柯建銘一天到晚大法官上身，國會審議輪得到你們交通部說三道四嗎？」

王國材則解釋，審查要有爭議，要公平；傅崐萁再痛批，不要把自己當成政治舞台上的小丑，所有國會通過的事情，執政黨如有意見，可申請大法官解釋，予以尊重，但輪到你們說三道四嗎？

傅崐萁再批王國材，「新潮流把你訓練成這樣，佩服你！你們現在全部都大法官嗎？對工程來說實在很羞恥！」