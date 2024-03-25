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護理人才荒 專家籲加薪止血
全國護理人力不足，影響醫院醫療服務量能，許多醫院不得不關閉病房，造成民眾在急診長時間待床，衛福部為避免護理師流失，祭出提供夜班護理人員津貼、降低護病比等措施，但如今技職學校、科大護理系等報考人數下降，人才源頭出現缺口。專家認為，唯有提升薪資待遇、改善醫療環境，才能吸引新血加入，並留住人才。
新光醫院副院長洪子仁表示，全國約卅萬人領有護理師執照，但僅約六成、十八萬多人留在臨床服務，為此，衛福部提供夜班護理人員獎勵、降低護病比政策等，對於留住現有護理人員已有初步成效。
不過，長照機構、壽險業均積極爭搶護理人才，洪子仁呼籲，衛福部下半年、七月一日起應盡早通過增加白班、手術室等護理人員獎勵方案，才能在三至五年後終止人力流失，不讓年輕一代不願就讀護理系等情況繼續惡化。
社區醫院協會理事長朱益宏指出，新冠疫情後，各醫療院所護理人力流失嚴重，疫情過後，醫療環境仍然不佳，護理師紛紛離職，衛福部應增加健保給付改善醫療環境，提升薪資待遇，年輕世代才會願意投入護理工作。
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